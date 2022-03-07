Một phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội rằng, đang đứng trước cổng siêu thị Aeon Mall Tân Phú chờ đón con thì bị các đối tượng xịt hơi cay và dùng súng uy hiếp giật điện thoại.

Mới đây, ngày 7/3, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin về một người phụ nữ được cho là bị cướp xịt hơi cay, dùng súng uy hiếp trước cổng một siêu thị trên địa bàn quận Tân Phú, TP.HCM gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, trên trang Fanpage chia sẻ, sáng 6/3, một phụ nữ đứng trước cổng B2 siêu thị Aeon Mall Tân Phú (phường Sơn Kỳ) thì bị 2 đối tượng áp sát xịt hơi cay nên người này nhảy xuống xe. Sau đó, hai đối tượng khác đến chĩa súng vào nạn nhân đe doạ rồi tháo chạy.

Vụ việc ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã gây ra không ít hoang mang, lo sợ. Nhiều người vô cùng lo lắng trước sự manh động, táo tợn của các đối tượng cướp giật ngay giữa ban ngày, có nhiều người qua lại.

Thông tin đang gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin của báo Giao thông, sáng 7/3, anh V.T.C. - Bảo vệ khu vực trên xác nhận, có một người bị cướp giật điện thoại vào sáng hôm qua nhưng lúc đó, nạn nhân tri hô, anh có đuổi theo tên cướp nhưng không bắt được.

Theo anh C., đường N4 là lối đi chung của nhân viên siêu thị và cư dân nên khu vực này thường xuyên có lực lượng bảo vệ tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, cũng nhiều người đến đây để quay clip, chụp ảnh mà lơ là không tự bảo vệ tài sản, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu cướp giật.

Đồng thời, đại diện truyền thông Aeon Mall Việt Nam cho biết, đã nắm được thông tin sự việc thông qua mạng xã hội. Hiện đơn vị vẫn đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trích xuất camera an ninh để làm rõ sự việc.

Đại diện UBND phường Sơn Kỳ cũng cho biết, có nắm được sự việc đang xôn xao trên mạng xã hội. Hiện, lực lượng chức năng đang vào cuộc làm rõ thông tin trên.

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