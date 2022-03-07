Hà Nội: Cảnh sát điều tra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại quận Bắc Từ Liêm

Xã hội 07/03/2022 16:50

Mới đây, một vụ cướp táo tợn xảy ra tại ngân hàng có địa chỉ tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

Theo Tiền Phong, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn phường Xuân Tảo. Cụ thể thông tin ban đầu cho biết, trưa 7/3, một vụ cướp táo tợn xảy ra tại ngân hàng có địa chỉ tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Một nguồn tin cũng cho hay, vào thời điểm trên, một đối tượng sử dụng vật giống khẩu súng vào ngân hàng trên đe dọa, lấy đi số tiền lớn.

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Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Theo báo Giao Thông, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường và đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

 

 

 

 

 

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