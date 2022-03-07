Khi đang hát karaoke cùng hai nữ tiếp viên, người đàn ông 36 tuổi lên cơn co giật rồi tử vong. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Lao Động, sáng ngày 7/3, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an huyện Vĩnh Bảo đang điều tra vụ nam thanh niên tử vong tại quán karaoke Thu Dịu, thuộc thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân

Cụ thể, khoảng 23h ngày 1/3, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của chị N.T.D. (sinh năm 1985, chủ quán karaoke Thu Dịu địa chỉ tại thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo) về việc khoảng 12h cùng ngày, tại quán có 2 khách nam tới hát gồm: Phạm Ngọc Đ., (sinh năm 1985) và Phạm Văn L. (sinh năm 1986, cùng trú xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo), có đến hát tại phòng 102 cùng 2 nhân viên nữ.

Đến 14h20 hôm đó, Phạm Ngọc Đ. ra thanh toán tiền phòng và về trước, Phạm Văn L. ở lại và tiếp tục hát cùng 2 nhân viên. Đến khoảng 21h cùng ngày, nhân viên phát hiện L. có biểu hiện co giật nên đã báo chủ quán đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện kết luận L. đã tử vong.

Theo Zing News, sự việc được chủ quán báo với cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được thông tin, công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố, VKSND cùng cấp khám nghiệm tử thi, hiện trường để làm rõ.

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