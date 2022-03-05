Vụ cướp ngân hàng dọa "cho nổ banh xác": Trong balo màu đỏ đối tượng hô "có bom" chứa những gì?

Xã hội 05/03/2022 08:41

Đối tượng này mang một balo màu đỏ đến ngân hàng rồi dọa có bom để cướp tiền, qua kiểm tra sau khi bắt giữ, cơ quan Công an đã thu giữ được những đồ vật trong balo người này.

 

Dẫn tin từ Tiền Phong, chiều ngày 4/3, tại ngân hàng V. trụ sở tại tổ 2A, khu 5A phường Bãi Cháy, TP Hạ Long xuất hiện 1 đối tượng nam thanh niên cầm theo balo màu đỏ hô “có bom, đưa tiền đây, không cho nổ banh xác”.

Đúng lúc này tại quầy giao dịch, chị Phạm Thị Tr. (49 tuổi, nhân viên phụ trách ở quầy quỹ chi nhánh ngân hàng) vừa nhận 400 triệu đồng của khách hàng đã tìm cách kéo dài thời gian không đưa tiền cho đối tượng. 

Vụ cướp ngân hàng dọa 'cho nổ banh xác': Trong balo màu đỏ đối tượng hô 'có bom' chứa những gì? - Ảnh 1
Đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó. (Ảnh: Tiền Phong)

Đối tượng sau đó đã tìm cách trèo lên quầy để lấy tiền thì chuông báo động kêu lên, hoảng sợ, đối tượng bỏ chạy ra ngoài. Khi qua vị trí quầy lễ tân, đói tượng đã cướp được 1 chiếc điện thoại di động iPhone 12 đang để trên bàn của chị N.A (là người phụ trách quầy lễ tân). Khi vừa bỏ chạy ra đến cổng, đối tượng bị lực lượng công an cùng bảo vệ ngân hàng bắt giữ.

Theo thông tin từ An Ninh Thủ Đô, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP Hạ Long phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, xác định đối tượng là Trần Quang Minh (SN 1986, trú tại phường 14, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Vụ cướp ngân hàng dọa 'cho nổ banh xác': Trong balo màu đỏ đối tượng hô 'có bom' chứa những gì? - Ảnh 2
Trong balo đối tượng không có bom như lời đe dọa. (Ảnh: Thanh Niên)

Kiểm tra bên trong chiếc balo mà đối tượng hô "có bom", cơ quan Công an thu giữ được chiếc điện thoại iPhone 12 và quần áo, không có boom hay thuốc nổ như đối tượng đe dọa.  

Dẫn tin từ Thanh Niên, theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Trần Quang Minh khai mới ra TP.Hạ Long từ ngày 23/2 vừa qua, do chưa tìm được việc làm rồi nợ nần nhiều nên đánh liều đi cướp ngân hàng để trả nợ.

 

 

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