Vào ngày 22/4, liên quan đến vụ việc nữ sinh tử vong nghi do đuổi cướp, theo VTV News đưa tin, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ tai nạn khiến N.T.V. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) thiệt mạng vào rạng sáng 21/4, khi xe của nạn nhân va chạm với xe lôi của ông Đặng Văn Phong (42 tuổi).

Theo thông tin chia sẻ từ Zing, ông Phong cho biết ông và gia đình vào TP.HCM lập nghiệp được khoảng 1 năm. Thời điểm dịch bệnh, việc làm trì trệ khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Công việc dần ổn định thì lại gặp biến cố.