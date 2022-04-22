Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TP.HCM) vào rạng sáng 21/4, tài xế xe lôi không khỏi bàng hoàng và ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc nữ sinh tử vong nghi do đuổi cướp.

Vào ngày 22/4, liên quan đến vụ việc nữ sinh tử vong nghi do đuổi cướp, theo VTV News đưa tin, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ tai nạn khiến N.T.V. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) thiệt mạng vào rạng sáng 21/4, khi xe của nạn nhân va chạm với xe lôi của ông Đặng Văn Phong (42 tuổi). Theo thông tin chia sẻ từ Zing, ông Phong cho biết ông và gia đình vào TP.HCM lập nghiệp được khoảng 1 năm. Thời điểm dịch bệnh, việc làm trì trệ khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Công việc dần ổn định thì lại gặp biến cố.

Sau khi sự việc thương tâm này xảy ra, ông Phong cho biết ông như người mất hồn trong thời gian qua. Hình ảnh vụ tai nạn cứ ám ảnh, khiến tâm trí ông rối bời. Ông Phong buồn bã: "Hai ngày rồi tôi không ăn, không ngủ được, cũng không dám ra khỏi nhà". Ông Phong không khỏi ám ảnh khoảnh khắc nữ sinh gặp nạn - Ảnh: Zing Theo lời kể, khuya 20/4, ông Phong chạy xe máy lôi chở khoảng 400 kg giá đi giao cho khách hàng. Khi đèn xanh ở giao lộ Phan Văn Trị - đường số 3 bật được khoảng 3 giây, ông Phong cho xe tiếp tục lộ trình. Tới giữa giao lộ, tài xế nghe tiếng xe gầm rú từ xa. Theo phản xạ tự nhiên, ông Phong nhìn sang trái thì thấy một ôtô cùng vài xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Ông Phong chia sẻ: "Lúc này, một chiếc xe máy chở 2 thanh niên phóng qua xe tôi với tốc độ rất cao. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì xe máy của nữ sinh đã tông mạnh vào bánh xe trước xe lôi". Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News Không khí đau thương bao trùm trong tang lễ của nữ sinh xấu số - Ảnh: VTV News Sau cú va chạm mạnh, nữ sinh văng xuống đường, bánh xe trước của ông bị gãy. Đồng thời, nhiều người xung quanh chạy đến hỗ trợ. Họ kiểm tra thì phát hiện nữ sinh đã qua đời. Ban đầu người qua đường tưởng đó là đua xe. Sau đó, có một anh GrabBike chạy đến nói cô gái đuổi theo 2 tên cướp. Thấy thi thể nữ sinh nằm dưới chân, ông Phong hoảng loạn, tay chân run lẩy bẩy, đứng không vững tại hiện trường. Ông chia sẻ thêm: "Chuyện đến quá bất ngờ khiến tôi hoang mang, đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao vụ tai nạn lại xảy ra. Tôi thật tâm gửi lời chia buồn đến gia đình nữ sinh và mong họ sớm vượt qua nỗi đau mất con”.

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