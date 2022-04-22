Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một đoạn clip trích xuất từ camera hành trình trên xe ô tô ghi lại khoảnh khắc xảy ra tai nạn thương tâm đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc, vụ nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi cướp xảy ra trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, vào rạng sáng 21/4 đã khiến nhiều người xót xa.

Theo đó, vào khoảng hơn 0h ngày 21/4, trong khi các phương tiện di chuyển chậm trên đường Phan Văn Trị, hướng từ đường Nguyễn Oanh về đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, đến đoạn gần ngã 4 thì đột nhiên có 2 xe máy, phóng nhanh với tốc độ cao trên đường.

Tuy nhiên, đến giao lộ một trong 2 chiếc xe, đã không làm chủ được tình hình khi xảy ra hiện tượng rung lắc mạnh ở đầu xe và lao thẳng vào xe 3 gác, vụ việc khiến nạn nhân nằm bất động và những mảnh vỡ cũng rơi tứ tung.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Dẫn theo nguồn tin từ Pháp Luật TP.HCM, một người phụ nữ bán hàng trên vỉa hè cho biết thời điểm dẫn đến sự việc trên, cô gái chạy tốc độ cao, tri hô cướp.

“Hai nam thanh niên chạy phía trước có xịt hơi cay, xuýt nữa tông trúng người làm vệ sinh trên đường. Khi cô gái đến giao lộ thì tông vào xe ba gác tạo ra tiếng động lớn” – người này nói.

Anh Thái (34 tuổi, chạy xe ôm khu vực) cũng xác nhận, cô gái truy đuổi hai nam thanh niên và hô cướp.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, nữ sinh tên N.T.V đã tử vong thương tâm. Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ tại nạn xảy ra tại giao lộ trên đường Phăn Văn Trị - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Nguồn tin từ báo Thanh Niên cũng cho hay, sáng 22.4, người nhà đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân, nhiều người đã đến thắp nhang, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Bạn bè, người thân buồn bã trước sự ra đi của em.

Biết tin cháu bị tai nạn mất, bà Nguyễn Thị Tình (53 tuổi, dì ruột của V.) tất bật lo tang lễ cho cháu, động viên em gái vượt qua nỗi đau này. Bà cho hay, V. là con một, em vừa mua chiếc điện thoại đắt tiền cách đây không lâu. Bà nghi nguyên nhân khiến em bị tai nạn là do va vào xe ba gác trong lúc dí theo tên cướp vì bị giật điện thoại. Hiện tại, chiếc điện thoại của V. vẫn chưa tìm thấy.

Quá nhớ con, bà Là liên tục gọi vào Zalo con và máy vẫn đổ chuông nhưng không có người bốc máy - Ảnh: Thanh Niên

“Cháu mất được đưa vào nhà xác đến rạng sáng mẹ nó mới biết, đem xác về đau lòng lắm. Chắc lúc bị giật theo phản ứng tự nhiên đuổi theo không may đâm vào xe ba gác chở rau củ. Cháu giờ mất rồi giờ không biết sống sao. Mẹ cháu khóc suốt từ qua giờ, không biết có sống nổi không. Tôi định đưa mẹ cháu về nhà tôi ở vì sợ ở một mình không được, giờ chỉ mong công an điều tra ra được”, bà nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.