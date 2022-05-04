Hai cô gái đi xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh đã xảy ra tai nạn giao thông với xe container khiến một người tử vong.

Theo báo Công an TP.HCM, chiều ngày 4/5, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ va chạm giữa xe container và xe máy trên con đường "tử thần" Nguyễn Duy Trinh.

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, hai cô gái chở nhau bằng xe máy biển số 47M1-903.40 trên đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ cảng Phú Hữu ra vòng xoay Phú Hữu. Khi đến giao lộ với đường số 980A (thuộc phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) thì va chạm với một xe container chạy cùng chiều.

Cô gái ôm người bạn khóc ngất ở hiện trường - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Va chạm làm cho chiếc xe máy xoay ngược 180 độ, hai cô gái ngã xuống đường, trong đó người cầm lái bị thương rất nặng, người ngồi sau bị trầy xước nhẹ, ôm người bạn góc ngất.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, hai cô gái bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cô gái cầm lái đã chết.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Công an TP Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Đường Nguyễn Duy Trinh được xem là con đường 'tử thần', tuyến đường nhỏ hẹp, nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông nên rất dễ xảy ra tai nạn.

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