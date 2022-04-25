Một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe máy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Người chồng gào khóc thảm thiết tại hiện trường khiến ai cũng xót xa.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích từ camera an ninh ghi lại diễn cảnh một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Theo đó, đoạn đường thời điểm xảy ra vụ việc khá đông phương tiện đi lại, một xe ô tô con trắng di chuyển chậm để sang đường. Lúc này, chiếc xe tải đi với tốc độ khá nhanh lao tới, đánh lái để tránh xảy ra va chạm với xe con.

Tuy nhiên, cú chuyển hướng bất ngờ đã khiến xe tải đâm sầm vào hàng rào chắn bên đường. Đau lòng thay, chiếc xe tải còn húc trúng đôi vợ chồng chạy xe máy khiến người vợ tử vong tại chỗ. Trong clip, tiếng người chồng gào khóc thê lương khiến ai nghe cũng nghẹn lòng.

Ngay khi xảy ra vụ việc, tài xế xe tải và những người có mặt tại hiện trường đã chạy đến giúp đỡ nạn nhân. Theo người đăng tải clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 42 phút sáng ngày 24/4 tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thông tin về vụ tai nạn, theo Dân Việt, ngày 24/4, tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe máy khiến một phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, sáng cùng ngày, anh Ngô Đức P. (SN 1990, ở Bắc Giang) điều khiển xe ô tô tải theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội trên quốc lộ 1. Khi anh P. đi đến tổ dân phố Đại Phú 2, thị trấn Vôi thì va chạm với xe máy mang biển số Bắc Giang do anh Phan Văn Đ. (SN 1984, ở Bắc Giang) điều khiển, chở theo vợ là chị Lương Thị N. (SN 1984) và con trai Phan Gia H. (SN 2017).

Theo báo Bắc Giang, vụ tai nạn khiến chị N. ngã văng ra mặt đường và bị bánh sau bên phải xe ô tô chèn qua người, tử vong tại chỗ; anh Đ. và cháu H. bị thương nhẹ. Hiện, công an huyện Lạng Giang đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

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