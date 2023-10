Liên quan đến vụ xe tải đâm vào nhà dân khiến 3 người tử vong, theo báo Giao Thông, chiều ngày 24/4, bác sĩ trực cấp cứu Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Vào lúc 22h52 tối qua, Khoa tiếp nhận một bệnh nhân tên Nguyễn Bá Đ. (trú Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) bị chấn thương sọ não do xe lao xuống vực. Sau khi thăm khám và thông báo tình trạng bệnh cho người nhà, đến 0h38, người nhà xin cho bệnh nhân ra viện để chuyển đi Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị M. (chị gái lái xe Đ.) chia sẻ qua điện thoại rằng: Khi về đến Hà Tĩnh, Đức vẫn còn gọi điện được về nhà. Sau đó, gia đình theo xe cứu thương vào Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Sơ bộ, Đức chỉ bị xây xước, nhưng sau khi thăm khám và chụp chiếu, các bác sĩ đã khuyên gia đình chuyển ra Bệnh viện Việt Đức luôn. Đến 5h sáng, chúng em đưa Đ. nhập viện.