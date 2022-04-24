Liên quan đến vụ xe tải đâm vào nhà dân khiến 3 người tử vong ở Quảng Bình, mới đây, người thân đã tiết lộ về tình trạng hiện tại của người tài xế điều khiển phương tiện.

Liên quan đến vụ xe tải đâm vào nhà dân khiến 3 người tử vong, theo báo Giao Thông, chiều ngày 24/4, bác sĩ trực cấp cứu Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Vào lúc 22h52 tối qua, Khoa tiếp nhận một bệnh nhân tên Nguyễn Bá Đ. (trú Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) bị chấn thương sọ não do xe lao xuống vực. Sau khi thăm khám và thông báo tình trạng bệnh cho người nhà, đến 0h38, người nhà xin cho bệnh nhân ra viện để chuyển đi Hà Nội. Chị Nguyễn Thị M. (chị gái lái xe Đ.) chia sẻ qua điện thoại rằng: Khi về đến Hà Tĩnh, Đức vẫn còn gọi điện được về nhà. Sau đó, gia đình theo xe cứu thương vào Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Sơ bộ, Đức chỉ bị xây xước, nhưng sau khi thăm khám và chụp chiếu, các bác sĩ đã khuyên gia đình chuyển ra Bệnh viện Việt Đức luôn. Đến 5h sáng, chúng em đưa Đ. nhập viện.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Giao Thông Được tầm hơn 1 tiếng, các bác sĩ thông báo Đ. bị chấn thương sọ não, dập não có dấu hiệu chảy máu và phù não. Hi vọng duy nhất là mổ não ngay mới may cứu được. Sau đó, gia đình viết giấy cam đoan để các bác sĩ tiến hành ca mổ. Đến giờ chúng em vẫn đợi ngoài hành lang mà chưa có tin tức gì của em ấy” - chị M. sụt sùi nói. Kể về hoàn cảnh gia đình của em trai mình, chị Minh cho biết: Đ. đã có vợ và con trai 4 tuổi. Vợ đang mang bầu cháu tiếp theo nên khi tình trạng của Đ. xấu đi phải chuyển ra Hà Nội, gia đình vẫn giấu chưa cho vợ của Đ. biết.

“Đ. làm nghề lái xe từ năm 2012, có nhiều năm lái xe ở Lào. Trước đây, Đ. lái xe công ty, khoảng 1 năm trở lại đây thì chuyển sang lái xe nông sản. Ai ngờ phải đi đường đèo nguy hiểm như vậy. Giờ xảy ra chuyện này, gia đình cũng chưa biết làm gì, trước mắt cứ tập trung lo cho em ấy đã” - chị M nói thêm. Như đã đưa tin trước đó, theo VnExpress, trước đó, khoảng 20h ngày 23/4, trên quốc lộ 12A qua bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình), chiếc xe tải chạy hướng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hoá, bất ngờ lao vào nhà ông Đinh Minh Thanh. Cú đâm khiến ngôi nhà gỗ bị san phẳng hoàn toàn. Ba người tử vong tại chỗ gồm vợ và hai con (một trai, một gái) của ông T.. Chiếc xe tải sau khi lao qua phần hiên nhà và bếp nhà ông T. làm 3 người tử vong, chiếc xe đã đâm tiếp sang tường rào nhà hàng xóm rồi mới dừng lại - Ảnh: VnExpress Nhà chức trách Minh Hoá cho hay gia đình ông T. là hộ nghèo. Huyện đang tìm cách khắc phục hậu quả vụ tai nạn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Theo Người Lao Động, danh tính các nạn nhận trong vụ tai nạn được xác định là bà Cao Thị S. (SN 1960; vợ ông T.) cùng 2 con của ông này, là anh Đinh Minh H. (SN 1995) và chị Đinh Thị Ánh H. (SN 1990) tử vong tại chỗ; chị Cao Thị T. (SN 1996, cháu ông T.) và Cao Uyển N. (SN 2005, hàng xóm đến chơi) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Vụ xe tải lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong: Gia đình nạn nhân vừa ăn tối xong, ra trước hiên ngồi uống nước thì tai họa ập tới Một chiếc xe tải chạy hướng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hóa, bất ngờ lao vào nhà dân. Cú đâm khiến ngôi nhà gỗ bị san phẳng hoàn toàn. Ba người tử vong tại chỗ.

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