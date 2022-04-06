Vụ thảm sát chấn động ở Cà Mau khiến 3 người tử vong: Nghi vấn một nạn nhân đang mang thai 5 tháng

Xã hội 06/04/2022 14:03

Một người gần hiện trường cho biết thêm: "Tôi nghe nói bà T. đang mang thai với Lên. Người đàn ông này đã tự tử".

Liên quan đến vụ thảm án chấn động ở Cà Mau khiến 3 người trong một gia đình tử vong, theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 5/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết nghi phạm sát hại các nạn nhân có dấu hiệu tự tử dẫn đến bị thương nặng, đang được cấp cứu. 

Cụ thể, trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 4/4, ông Trần Văn Hường (SN 1956; ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đi giữ vuông tôm tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau trở về nhà thì ông Hường chết lặng khi phát hiện vợ là bà N.N.X. (SN 1964) cùng con gái là bà T.T.M.T (SN 1989) và cháu ngoại là bé P.M.T. (SN 2006) đã tử vong, các thi thể nằm trên vũng máu ở căn nhà sau của gia đình.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Tân đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Hoàng Lên (SN 1989). Cuối năm 2021, Lên quen biết và sống như vợ chồng với bà T.T.M.T.  Một người gần hiện trường cho biết thêm: "Tôi nghe nói bà T. đang mang thai với Lên. Người đàn ông này đã tự tử".

Vụ thảm sát chấn động ở Cà Mau khiến 3 người tử vong: Nghi vấn một nạn nhân đang mang thai 5 tháng - Ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình ở Cà Mau tử vong - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết, đối tượng Lên và nạn nhân T.T.M.T (33 tuổi, con gái ông H.) có quan hệ tình cảm với nhau. Năm ngoái, nghi phạm có về sống chung với gia đình chị T. Tại thời điểm xảy ra thảm kịch, nghi chị T. đang mang thai khoảng 5 tháng. 

Những người hàng xóm cũng cho biết, thời điểm xảy ra vụ án mạng kinh hoàng thì không ai nghe thấy tiếng động gì bất thường như tiếng kêu cứu, tiếng la thét phát ra từ căn nhà của ông H.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Công an thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra vụ thảm án khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong.

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