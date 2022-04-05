Thảm án, cả gia đình 3 người chết trên vũng máu thương tâm ở Cà Mau

Xã hội 05/04/2022 14:15

Công an thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra vụ thảm án khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong.

Theo thông tin trên Thanh Niên, ngày 5/4, UBND thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo nhanh với Công an tỉnh Cà Mau về sự việc cả gia đình 3 người tử vong thương tâm. 

Thảm án, cả gia đình 3 người chết trên vũng máu thương tâm ở Cà Mau - Ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm sát: Ảnh Thanh Niên

Thông tin trên Tuổi Trẻ, Cơ quan điều tra bước đầu cho biết, vào lúc khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay ông Trần Văn Hường (68 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm) vừa đi giữ vuông tôm về nhà thì phát hiện vợ ông là bà Nguyễn Ngọc X. (58 tuổi), cùng con gái là chị Trần Thị Mộng T. (33 tuổi) và cháu ngoại Phan Mạnh T. (6 tuổi) đã tử vong. 

Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu tại nhà sau. Theo nguồn tin ban đầu từ Tuổi Trẻ, người gây ra vụ án mạng có thể là chồng sau của chị T..

Thảm án, cả gia đình 3 người chết trên vũng máu thương tâm ở Cà Mau - Ảnh 2
Căn nhà đang được văng dây rào chắn để cơ quan chức năng tiến hành điều tra - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện các bên liên quan đang phối hợp điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

 

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