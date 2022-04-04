Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) điều tra làm rõ vụ việc một cụ bà bán hàng rong khu vực Hồ Hoàn Kiếm bị xe máy tông tử vong vào rạng sáng nay.

Theo Pháp Luật và bạn đọc, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 50 phút ngày 4/4/2022, tại khu vực ngã ba Trần Quang Khải - Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm,.Hà Nội. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một cụ bà tử vong thương tâm.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất tỉnh sát vỉa hè đê Trần Nhật Duật cạnh lối vào cửa khẩu (phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm). Cách đó khoảng 3m về phía ngã ba Lò Sũ - Trần Quang Khải là chiếc xe máy màu đen đã bị biến dạng phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng - Ảnh: Pháp Luật và bạn đọc

Theo Người Lao Động đưa tin, nạn nhân được xác định là bà N.T.H. (trú tại quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), bán hàng rong quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Khi kết thúc hoạt động vui chơi tại khu phố đi bộ, bà H. đang trên đường trở về nhà thì vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

Hiện trường vụ tai nạn được ghi nhận vào sáng nay - Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo thông tin về vụ tai nạn, một số thông tin trên mạng xã hội lan truyền cho rằng nạn nhân bị một đoàn đua xe lao trúng. Công an quận Hoàn Kiếm trả lời với Pháp Luật và bạn đọc những thông tin đang được lan truyền trên các phương tiện mạng xã hội không xác thực. Theo Công an TP.Hà Nội đây có thể chỉ là một tai nạn giao thông đơn thuần.

Vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Truy tìm người tung clip và bức thư tuyệt mệnh đầy thương tâm của thiếu niên nhảy lầu tự tử tại Hà Nội Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang truy tìm tung tích người nào đã tung đoạn clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh nhảy từ tầng cao chung cư tử vong hôm 1/4 khiến dư luận hoang mang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-tren-duong-di-lam-ve-rang-sang-cu-ba-ban-hang-rong-bi-xe-tong-tu-vong-460163.html