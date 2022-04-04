Mâu thuẫn chuyện nợ nần, nhiều lần đòi tiền không được nên khi thấy con nợ đi qua nhà mình, người đàn ông đã cầm dao rượt đuổi, đâm chết nạn nhân.
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Thông tin trên Thanh Niên, ngày 4/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Trà Vinh thông tin cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Tiến Ngân (37 tuổi, ngụ ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang) về hành vi giết người.
Nạn nhân trong vụ việc được xác định là Lâm Thành Nam (34 tuổi, ngụ ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang). Theo kết quả điều tra sơ bộ, giữa Ngân và Nam đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, thậm chí là đánh nhau vì Nam nợ tiền nhưng không trả nợ cho Ngân.
Ngày 1/4, khi thấy Nam xách giỏ gà đi ngang nhà, do không khống chế được hành vi nên Ngân đã dùng dao tự chế rượt theo nhưng không kịp. Lúc này, nhìn thấy Nguyễn Vĩnh Khiêm (22 tuổi, cùng ngụ ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang) là người quen, chạy xe máy đến nên Ngân đi nhờ. Chạy được một đoạn, Ngân thấy Nam cùng một thanh niên đang đi trên xe máy phía trước.
Do không làm chủ tay lái nên xe máy của Nam bị ngã xuống đường. Ngân sau đó đã cầm dao tự chế xông đến chém nạn nhân nhưng bất thành. Hai bên tiếp tục ẩu đả, đánh nhau trên ruộng lúa, một lúc sau thì con dao Ngân cầm theo bị rơi, cắm xuống đất.
Nam tiếp tục xông tới, Ngân nhanh tay rút cây dao khỏi mặt đất đâm vào ngực Nam. Nam bị thương nặng, bỏ chạy rồi nằm gục bên lề đường. Ngân quay về nhà, vứt bỏ vật chứng, bỏ trốn khỏi địa phương. Do thương tích quá nặng, Nam đã không qua khỏi.
Dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh và Công an huyện Cầu Ngang đã nhanh chóng đến hiện trường, làm rõ vụ việc đồng thời vận động gia đình kêu Ngân ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng.
Đến ngày 3/4, Ngân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc, hành vi phạm tội mà mình gây ra.
Vụ án hiện vẫn đang được Công an Trà Vinh làm rõ, xử lý theo quy định.