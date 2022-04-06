Nghẹn ngào khi biết ước mơ dở dang của nam dân quân tự vệ bị đâm tử vong ở TP.HCM

Xã hội 06/04/2022 13:51

Người thân thẫn thờ trước sự ra đi đột ngột của Huy. Hàng xóm chia sẻ, Huy từ nhỏ đến lớn rất ngoan hiền, lễ phép với bà con xung quanh, chưa làm mất lòng ai.

Liên quan đến vụ việc nam dân quân tự vệ bị đâm khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trước cổng trường học tại TP.HCM, theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 5/4, Phường đội 14 và Ban chỉ huy Quân sự Q. Gò Vấp… phối hợp gia đình tổ chức tang lễ cho anh Nguyễn Thành Huy (21 tuổi).

Tại Nhà tang lễ Q. Gò Vấp, người thân anh Huy không khỏi đau xót, khóc ngất đi. Hàng xóm, bạn bè ai cũng bàng hoàng trước sự ra đi quá đột ngột của Huy.

Anh Bảo - hàng xóm thân thiết với gia đình của Huy cho biết, hai năm trước, sau thời gian học nghề tóc, Huy đăng ký tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại phường. Tính đến tháng 5 sắp tới, Huy sẽ hoàn thành nghĩa vụ.

Gia đình Huy có cuộc sống khó khăn, ở nhà thuê tại Q, Gò Vấp. Thu nhập chính từ người cha chạy xe ôm công nghệ. “Hai anh em trai Huy ngoan hiền nên hàng xóm ai cũng quý mến. Sự ra đi của Huy quá đau xót” - anh Bảo chia sẻ.

Nghẹn ngào khi biết ước mơ dở dang của nam dân quân tự vệ bị đâm tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Bạn bè đến tiễn đưa dân quân Nguyễn Thành Huy và chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Vietnamnet

Nhớ lại cái ngày định mệnh, anh N.Q.T kể lại, chiều 4/4, anh cùng Huy được phân công điều tiết giao thông khu vực trước cổng trường trên đường Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp). Khi sự việc xảy ra, anh đứng cách anh Huy một đoạn xa. Lúc thấy khu vực của Huy kẹt xe,  T. liền đến hỗ trợ thì thấy bạn đã gục xuống đường với vết thương chảy máu.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Thiều - Chính trị viên, Phó ban chỉ huy Quân sự Quận Gò Vấp cho biết, hôm xảy ra vụ việc, Huy được phân công đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch. Lúc Huy đứng phân luồng giao thông thì phát hiện ông Lương Quốc Tuấn (50 tuổi) chạy xe ngược chiều nên yêu cầu ông đi đúng làn đường.

Tuy nhiên, ông Tuấn không chấp hành nên hai bên xảy ra tranh cãi. Lúc này, ông Tuấn rút dao đâm nhiều nhát khiến anh Huy gục tại chỗ và tử vong sau đó. “Huy tử vong vì 9 nhát dao, đây là hành vi quá côn đồ” - trung tá Nguyễn Quang Thiều nói.

 

Nghẹn ngào khi biết ước mơ dở dang của nam dân quân tự vệ bị đâm tử vong ở TP.HCM - Ảnh 2
Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh niên
Chia sẻ với Vietnamnet, ông Nguyễn Đăng Khương (50 tuổi, cha ruột của Huy) nghẹn ngào nói về ước mơ của con trai: "Huy học hết lớp 12 thì thương cha mẹ đau bệnh, gia đình khó khăn nên đi học nghề hớt tóc. Rồi Huy đi nghĩa vụ được một năm rưỡi nay, còn nửa năm nữa là xuất ngũ.

Con không nói nhưng tôi biết ước mơ sau này của con là mở một tiệm tóc để kiếm sống, nhưng giờ thì...ông Khương bùi ngùi ngước mắt về di ảnh mếu máo "Huy nó bỏ gia đình đi mà chưa kịp thực hiện ước mơ...".

Hiện, vụ việc liên quan đến cái chết của Huy được Công an quận Gò Vấp và Công an TP.HCM thụ lý điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tang lễ của nam dân quân 21 tuổi bị đâm tử vong: Hé lộ hoàn cảnh gia đình gây xót xa

Tang lễ của nam dân quân 21 tuổi bị đâm tử vong: Hé lộ hoàn cảnh gia đình gây xót xa

Liên quan đến vụ việc nam dân quân bị đâm chết khi đang làm nhiệm vụ, vào sáng ngày 5/4, nhiều người thân cùng nhiều đơn vị, đoàn thể đã đến nhà tang lễ quận Gò Vấp (TP.HCM) viếng, chia buồn, động viên gia đình anh N.T.H (21 tuổi).

Xem thêm
Từ khóa:   dân quân tự vệ dân quân tự vệ bị đâm dân quân tự vệ bị đâm tử vong

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?