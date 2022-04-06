Người thân thẫn thờ trước sự ra đi đột ngột của Huy. Hàng xóm chia sẻ, Huy từ nhỏ đến lớn rất ngoan hiền, lễ phép với bà con xung quanh, chưa làm mất lòng ai.

Liên quan đến vụ việc nam dân quân tự vệ bị đâm khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trước cổng trường học tại TP.HCM, theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 5/4, Phường đội 14 và Ban chỉ huy Quân sự Q. Gò Vấp… phối hợp gia đình tổ chức tang lễ cho anh Nguyễn Thành Huy (21 tuổi). Tại Nhà tang lễ Q. Gò Vấp, người thân anh Huy không khỏi đau xót, khóc ngất đi. Hàng xóm, bạn bè ai cũng bàng hoàng trước sự ra đi quá đột ngột của Huy.

Anh Bảo - hàng xóm thân thiết với gia đình của Huy cho biết, hai năm trước, sau thời gian học nghề tóc, Huy đăng ký tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại phường. Tính đến tháng 5 sắp tới, Huy sẽ hoàn thành nghĩa vụ. Gia đình Huy có cuộc sống khó khăn, ở nhà thuê tại Q, Gò Vấp. Thu nhập chính từ người cha chạy xe ôm công nghệ. “Hai anh em trai Huy ngoan hiền nên hàng xóm ai cũng quý mến. Sự ra đi của Huy quá đau xót” - anh Bảo chia sẻ.

Bạn bè đến tiễn đưa dân quân Nguyễn Thành Huy và chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Vietnamnet Nhớ lại cái ngày định mệnh, anh N.Q.T kể lại, chiều 4/4, anh cùng Huy được phân công điều tiết giao thông khu vực trước cổng trường trên đường Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp). Khi sự việc xảy ra, anh đứng cách anh Huy một đoạn xa. Lúc thấy khu vực của Huy kẹt xe, T. liền đến hỗ trợ thì thấy bạn đã gục xuống đường với vết thương chảy máu. Theo Trung tá Nguyễn Quang Thiều - Chính trị viên, Phó ban chỉ huy Quân sự Quận Gò Vấp cho biết, hôm xảy ra vụ việc, Huy được phân công đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch. Lúc Huy đứng phân luồng giao thông thì phát hiện ông Lương Quốc Tuấn (50 tuổi) chạy xe ngược chiều nên yêu cầu ông đi đúng làn đường. Tuy nhiên, ông Tuấn không chấp hành nên hai bên xảy ra tranh cãi. Lúc này, ông Tuấn rút dao đâm nhiều nhát khiến anh Huy gục tại chỗ và tử vong sau đó. “Huy tử vong vì 9 nhát dao, đây là hành vi quá côn đồ” - trung tá Nguyễn Quang Thiều nói. Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh niên Chia sẻ với Vietnamnet, ông Nguyễn Đăng Khương (50 tuổi, cha ruột của Huy) nghẹn ngào nói về ước mơ của con trai: "Huy học hết lớp 12 thì thương cha mẹ đau bệnh, gia đình khó khăn nên đi học nghề hớt tóc. Rồi Huy đi nghĩa vụ được một năm rưỡi nay, còn nửa năm nữa là xuất ngũ. Con không nói nhưng tôi biết ước mơ sau này của con là mở một tiệm tóc để kiếm sống, nhưng giờ thì...ông Khương bùi ngùi ngước mắt về di ảnh mếu máo "Huy nó bỏ gia đình đi mà chưa kịp thực hiện ước mơ...". Hiện, vụ việc liên quan đến cái chết của Huy được Công an quận Gò Vấp và Công an TP.HCM thụ lý điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tang lễ của nam dân quân 21 tuổi bị đâm tử vong: Hé lộ hoàn cảnh gia đình gây xót xa Liên quan đến vụ việc nam dân quân bị đâm chết khi đang làm nhiệm vụ, vào sáng ngày 5/4, nhiều người thân cùng nhiều đơn vị, đoàn thể đã đến nhà tang lễ quận Gò Vấp (TP.HCM) viếng, chia buồn, động viên gia đình anh N.T.H (21 tuổi).

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