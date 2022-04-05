Người đàn ông dùng hung khí đâm chết một dân quân đang phân luồng giao thông ở quận Gò Vấp, TP.HCM - đã ra cơ quan công an đầu thú sau nhiều giờ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 5/4, nghi phạm dùng hung khí đâm chết anh N.T.H. - 21 tuổi, dân quân phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM - đã ra cơ quan công an đầu thú.

Cụ thể, nghi phạm trong vụ việc được xác định là người đàn ông tên Lương Thanh Tuấn - khoảng 50 tuổi, tạm trú quận 12. Ông Tuấn đến Công an quận Gò Vấp để đầu thú vào tối ngày 4/4, cơ quan công an sau đó đã lập hồ sơ, lấy lời khai đối với người này để điều tra về hành vi 'giết người'.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, vào chiều ngày 4/4, anh N.T.H. (SN 2001, ngụ ở địa phương, là một dân quân tự vệ ở phường 14, quận Gò Vấp) tham gia điều tiết giao thông giờ cao điểm tại khu vực trước trường THCS Phạm Văn Chiêu, đường Phạm Văn Chiêu, giáp ranh phường 8 và phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Trong khi đang làm nhiệm vụ, giữa anh H. và ông Tuấn - là phụ huynh đến đón con - xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Một lúc sau, ông Tuấn bất ngờ cầm hung khí tấn công, đâm liên tiếp khiến anh H. gục tại chỗ.

Gây án xong, ông Tuấn bỏ xe máy lại hiện trường rồi chạy bộ tẩu thoát. Anh H. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin, Công an và quân đội đã có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Ông Tuấn sau nhiều giờ bỏ trốn đã đến công an đầu thú và khai nhận giết anh H.

Hiện công an đang làm rõ động cơ của nghi phạm.

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