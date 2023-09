Hải Dương: Cháy lớn xưởng chứa phế liệu, vải vụn, tạo ra cột khói cao hàng trăm mét

Đám cháy xuất phát từ khu vực lán tôn, bên trong chứa khối lượng lớn phế liệu gồm: vải vụn, mút xốp vụn,… nên đã tỏa ra nhiều khói độc.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 4/4, UBND TT. Nam Sách, H. Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 16 giờ 10 ngày 4/4, Công ty TNHH Hồng Ngọc (địa chỉ khu Nhân Đào, TT. Nam Sách) đã xảy ra vụ cháy lớn. Theo một số nhân chứng cho hay, khu vực bị cháy là nhà xưởng chứa nhiều vải vụn, phế liệu. Khi phát hiện ra vụ cháy, một số người đang làm việc tại đây đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an H. Nam Sách cùng với lực lượng PCCC Cụm Công nghiệp An Đồng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại một nhà xưởng của công ty và tạo ra cột khói lớn cao hàng trăm mét. Diện tích cháy là khá lớn cùng với thời tiết đang có gió to khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Công ty TNHH Hồng Ngọc là đơn vị chuyên thu gom rác. Năm 2015, công ty này cũng xảy ra cháy khiến 1 nhà xưởng bị sập.

Sau gần 3h đồng hồ, đám cháymới cơ bản được khống chế - Ảnh: Giadinh.net

Theo thông tin của Giadinh.net, Công an tỉnh Hải Dương vừa thông tin chính thức về vụ cháy trên. Theo cơ quan chức năng, khu vực xảy ra cháy là công trình được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 12.000m2; trong đó diện tích xây dựng khoảng 8.000m2 nhà xưởng được kết cấu khung thép mái tôn, phần diện tích ngoài trời được sử dụng làm bãi chứa phế liệu.

Đám cháy xuất phát từ khu vực lán tôn, bên trong chứa khối lượng lớn phế liệu gồm: vải vụn, mút xốp vụn… nên đã tỏa ra nhiều khói độc, nhiệt độ cao và có nguy cơ lan sang khu vực nhà dân xung quanh. Do đó, lực lượng chức năng tiến hành sơ tán người trong đám cháy, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy.

Đến 19h tối cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và không còn khả năng cháy lan sang các khu vực nhà dân xung quanh. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng tài sản thiệt hại chưa xác định được giá trị.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các phương án chữa cháy và tập trung xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

