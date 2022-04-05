Thót tim trước khoảnh khắc người phụ nữ bị chiếc cổng sắt bất ngờ đổ sập lên người, ôm đầu đau điếng

Khoảnh khắc kinh hoàng được camera an ninh ghi lại khiến nhiều người một phen hú vía.

Những tai nạn bất ngờ xảy ra trong cuộc sống hằng ngày có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ đoạn camera ghi lại sự cố kinh hoàng xảy ra tại một nhà dân khiến nhiều người hú vía. Sự cố này xuất phát từ chiếc cổng sắt ra vào nhà mỗi ngày. Được biết, sự việc được ghi lại được vào ngày 31/3 tại TP.HCM.

Theo dõi hình ảnh trong clip cho thấy, một người phụ nữ đi từ ngoài vào nhà nên liền thuận tay kéo chiếc cửa sắt đóng lại. Tuy nhiên, trong lúc quay lưng đi vào nhà thì cả cánh cửa sắt nặng bất ngờ lung lay, đổ sập về phía người phụ nữ.

Do sự việc diễn ra đột ngột và người phụ nữ lại không hề hay biết nên đã không kịp tránh nạn. Chỉ trong vài giây chớp nhoáng, cả tấm cửa sắt đã bật khỏi đường ray, đè sập lên người phụ nữ. Bị cánh cổng nặng đè quá đau đớn, chị không thể thoát ra. Rất may mắn, lúc này có một người phụ nữ đã nhanh chóng phát hiện, vội vàng chạy đến nâng chiếc cổng để cứu nạn nhân ra ngoài.

Sau khi thoát thân nạn nhân hoảng hốt ngồi ôm đầu đau đớn. Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội nhận nhiều sự chú ý. Nhiều cư dân mạng góp ý rằng việc thiết kế cổng kéo như vậy rất nguy hiểm. Đặc biệt là những gia đình có trẻ em hay chạy nhảy, đánh đu trên cánh cổng để nô đùa nên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đáng tiếc. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho các gia đình.

Hiện, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ và nhận nhiều sự quan tâm.

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