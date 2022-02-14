Tình trạng sức khỏe hiện tại của bé gái bị bức tường và cánh cổng sắt đổ ập lên người ở Thanh Hóa?

Cháu bé đã được phẫu thuật nhưng sức khỏe còn rất yếu, vẫn đang nằm theo dõi tại BV Nhi Thanh Hoá.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bị nguyên mảng tường và cổng sắt đổ sập đè trúng người khiến dư luận không khỏi xót xa. Theo thông tin của VTC news, được biết, nạn nhân là cháu Lê Tường Vy (sinh năm 2014, trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Đoạn camera ghi lại cảnh bé gái bị cổng sắt và bức tường đổ ập lên người khi đang chơi một mình ngoài sân - Ảnh: Cắt từ clip Trao đổi về tình trạng hiện tại của bé gái, sáng 14/2, chị Lê Thị Lưu (mẹ cháu Vy) cho biết, con gái vẫn đang nằm điều trị tại BV nhi Thanh Hoá. Trước đó, ngày 8/2, cháu Vy đã tỉnh, tuy nhiên đến hiện tại sức khoẻ cháu vẫn còn yếu, có biểu hiện sốt, quấy khóc và ăn ít

"Hôm xảy ra tai nạn, cháu được đưa đến BV huyện, bác sĩ chụp chiếu và nói cháu bị tụ máu trong não, lúc đó cháu nhiều lần nôn ra máu. Gia đình xin chuyển tuyến lên BV nhi. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng não, cháu được phẫu thuật trong đêm. Hiện tại bác sĩ cho biết cháu bị dập một bên não trái, phải theo dõi thêm. Lúc khám thì bác sĩ phát hiện thêm cháu bị rối loạn đông máu' - chị Lưu xót xa chia sẻ. Hiện tại, cháu Vy đã tỉnh, tuy nhiên sức khoẻ còn yếu - Ảnh: VTC news Nói về vụ tai nạn xảy ra với con gái, chị Lưu nghẹn ngào: "Đó là nhà bà ngoại cháu, hôm trước (4/2) cháu có xin sang nhà bà chơi, hôm sau mẹ sang đón, chưa kịp đón thì cháu xảy ra chuyện. Bức tường nơi xảy ra sự việc được xây dựng từ lâu rồi, bằng gạch cũ, tôi không nhớ rõ năm xây. Trước cháu Vy thì cũng có một số cháu đứng chơi như thế".

Chị Lưu cho biết thêm, hiện tại chị đang mang thai 6 tháng, cháu Vy là con đầu lòng, sau Vy có thêm một người em nữa. "Chồng tôi là dân lao động tự do, tôi bán quán nước, mùa dịch nên thu nhập không ổn định. Giờ cháu Vy nằm viện, gia đình tôi cố gắng hết sức với hy vọng cứu sống cháu" - chị Lưu chia sẻ. Những vết bầm tím ở chân cháu bé sau tai nạn - Ảnh: VTC news Xót xa cho hoàn cảnh của cháu Vy, chị Lan Vân (TP.HCM) đã đứng ra kêu gọi ít kinh phí để hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn. Chị Vân cho biết, hiện đã có nhiều tấm lòng hảo tâm chuyển tiền giúp đỡ cho gia đình cháu Vy: "Số tiền đã hơn 100 triệu đồng, chúng tôi sẽ liên hệ với team thiện nguyện ở Thanh Hoá để trao tận tay gia đình".

Rùng mình khoảnh khắc bé gái bị cả mảng tường và cánh cổng sắt đổ ập lên người khi đang chơi một mình Sự việc đau lòng xảy ra với bé gái tại Thanh Hóa cũng là hồi chuông cảnh tỉnh bậc phụ huynh phải quan sát con nhỏ khi đang chơi đùa.

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