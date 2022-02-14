Tình trạng sức khỏe hiện tại của bé gái bị bức tường và cánh cổng sắt đổ ập lên người ở Thanh Hóa?

Xã hội 14/02/2022 14:06

Cháu bé đã được phẫu thuật nhưng sức khỏe còn rất yếu, vẫn đang nằm theo dõi tại BV Nhi Thanh Hoá.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bị nguyên mảng tường và cổng sắt đổ sập đè trúng người khiến dư luận không khỏi xót xa. Theo thông tin của VTC news, được biết, nạn nhân là cháu Lê Tường Vy (sinh năm 2014, trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá). 

Tình trạng sức khỏe hiện tại của bé gái bị bức tường và cánh cổng sắt đổ ập lên người ở Thanh Hóa? - Ảnh 1
Đoạn camera ghi lại cảnh bé gái bị cổng sắt và bức tường đổ ập lên người khi đang chơi một mình ngoài sân - Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi về tình trạng hiện tại của bé gái, sáng 14/2, chị Lê Thị Lưu (mẹ cháu Vy) cho biết, con gái vẫn đang nằm điều trị tại BV nhi Thanh Hoá. Trước đó, ngày 8/2, cháu Vy đã tỉnh, tuy nhiên đến hiện tại sức khoẻ cháu vẫn còn yếu, có biểu hiện sốt, quấy khóc và ăn ít

"Hôm xảy ra tai nạn, cháu được đưa đến BV huyện, bác sĩ chụp chiếu và nói cháu bị tụ máu trong não, lúc đó cháu nhiều lần nôn ra máu. Gia đình xin chuyển tuyến lên BV nhi. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng não, cháu được phẫu thuật trong đêm. Hiện tại bác sĩ cho biết cháu bị dập một bên não trái, phải theo dõi thêm. Lúc khám thì bác sĩ phát hiện thêm cháu bị rối loạn đông máu' - chị Lưu xót xa chia sẻ.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của bé gái bị bức tường và cánh cổng sắt đổ ập lên người ở Thanh Hóa? - Ảnh 2
Hiện tại, cháu Vy đã tỉnh, tuy nhiên sức khoẻ còn yếu - Ảnh: VTC news

Nói về vụ tai nạn xảy ra với con gái, chị Lưu nghẹn ngào: "Đó là nhà bà ngoại cháu, hôm trước (4/2) cháu có xin sang nhà bà chơi, hôm sau mẹ sang đón, chưa kịp đón thì cháu xảy ra chuyện. Bức tường nơi xảy ra sự việc được xây dựng từ lâu rồi, bằng gạch cũ, tôi không nhớ rõ năm xây. Trước cháu Vy thì cũng có một số cháu đứng chơi như thế".

Chị Lưu cho biết thêm, hiện tại chị đang mang thai 6 tháng, cháu Vy là con đầu lòng, sau Vy có thêm một người em nữa. "Chồng tôi là dân lao động tự do, tôi bán quán nước, mùa dịch nên thu nhập không ổn định. Giờ cháu Vy nằm viện, gia đình tôi cố gắng hết sức với hy vọng cứu sống cháu" - chị Lưu chia sẻ.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của bé gái bị bức tường và cánh cổng sắt đổ ập lên người ở Thanh Hóa? - Ảnh 3
Những vết bầm tím ở chân cháu bé sau tai nạn - Ảnh: VTC news

Xót xa cho hoàn cảnh của cháu Vy, chị Lan Vân (TP.HCM) đã đứng ra kêu gọi ít kinh phí để hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn. Chị Vân cho biết, hiện đã có nhiều tấm lòng hảo tâm chuyển tiền giúp đỡ cho gia đình cháu Vy: "Số tiền đã hơn 100 triệu đồng, chúng tôi sẽ liên hệ với team thiện nguyện ở Thanh Hoá để trao tận tay gia đình".

Rùng mình khoảnh khắc bé gái bị cả mảng tường và cánh cổng sắt đổ ập lên người khi đang chơi một mình

Rùng mình khoảnh khắc bé gái bị cả mảng tường và cánh cổng sắt đổ ập lên người khi đang chơi một mình

Sự việc đau lòng xảy ra với bé gái tại Thanh Hóa cũng là hồi chuông cảnh tỉnh bậc phụ huynh phải quan sát con nhỏ khi đang chơi đùa.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bị cánh cổng sắt đè lên người 2 bé gái bị cổng sắt đè lên bé gái bị cổng sắt và bức tường đè lên người

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 20 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số