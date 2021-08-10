Vụ cả gia đình ở Bắc Giang bị hàng xóm truy sát giữa đêm: Mâu thuẫn xuất phát chỉ từ chiếc cổng sắt?

Xã hội 10/08/2021 09:48

Trước khi xảy ra vụ án mạng, ông Tr. xây nhà nhưng chiếc cổng sắt ra vào gặp vấn đề. Mỗi tối khi đóng cửa thường gây ra tiếng ồn khiến ông P. rất khó chịu và nhiều lần lời qua tiếng lại vì việc này.

Theo thông tin của Vietnamnet, chiều ngày 9/8, Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang tích cực truy bắt Nguyễn Hữu P. (SN 1968, trú thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng). Đây là nghi phạm đã dùng dao sát hại hàng xóm.

Cơ quan công an cho biết nghi phạm Nguyễn Hữu P. sát hại hàng xóm là ông Nguyễn Viết Tr. (SN 1947, trú thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú) và chém vợ ông Tr. là bà Phan Thị S. (SN 1951) phải nhập viện, anh Nguyễn Viết S. - con trai ông Tr. (40 tuổi) cũng bị thương nhẹ.

Một cán bộ điều tra Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nghi phạm P. và gia đình bị hại có mối quan hệ họ hàng. Vợ P. và bà S. là chị em con chú, con bác cùng gả về làm dâu ở cùng thôn. Để làm rõ thêm về nguyên nhân xảy ra vụ án mạng, cơ quan công an đã mời người nhà của nghi phạm và nạn nhân đến làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Vụ cả gia đình ở Bắc Giang bị hàng xóm truy sát giữa đêm: Mâu thuẫn xuất phát chỉ từ chiếc cổng sắt? - Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Hữu P. - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Gia đình và Xã hội, qua kết quả điều tra bước đầu xác định, thời gian gần đây, gia đình ông Tr. vừa xây dựng nhà mới nhưng chiếc cổng sắt ra vào xảy ra vấn đề. Vì vậy, mỗi tối khi nhà ông Tr. đóng cửa cổng thường phát ra tiếng ồn. Chính vì điều này, P. đã nhiều lần sang lời qua tiếng lại với gia đình ông Tr. nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Theo Vietnamnet, trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, có thể con trai ông Tr. đã cãi láo với P. Một vị cán bộ thông tin: "P. tỏ ra bực tức và nói nếu 2 hôm nữa S. không sang xin lỗi thì P. sẽ giết anh này. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai từ phía gia đình nghi phạm, chúng tôi vẫn đang tiếp tục truy bắt nghi phạm để làm rõ".

Hiện CQCA vẫn đang trong quá trình truy bắt nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ án.

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"Lúc đó xe hơi nặng, thấy nhóm thanh niên phóng nhanh trước mặt, tôi phải chạy chậm, về số, ai ngờ vài giây sau họ quay lại cướp xe. Tôi khóc, van xin mà nhóm cướp không tha" - chị Trâm kể lại.

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