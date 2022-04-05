Liên quan đến vụ việc nam dân quân bị đâm chết khi đang làm nhiệm vụ, vào sáng ngày 5/4, nhiều người thân cùng nhiều đơn vị, đoàn thể đã đến nhà tang lễ quận Gò Vấp (TP.HCM) viếng, chia buồn, động viên gia đình anh N.T.H (21 tuổi).

Liên quan đến vụ nam dân quân bị đâm tử vong trong khi đang làm nhiệm vụ, theo thông tin chia sẻ từ Tuổi Trẻ Online, nhiều người thân cùng nhiều đơn vị, đoàn thể không khỏi nghẹn ngào, đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh N.T.H (21 tuổi). Một người hàng xóm cho hay anh H. là con trai đầu trong gia đình có hai người con trai, hiện em trai của anh H. đang còn đi học. Gia đình H. có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang thuê trọ ở phường 14 (quận Gò Vấp), thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chạy xe ôm công nghệ của người cha. Người hàng xóm cho hay: "H. tính tình hiền lành và lễ phép với người lớn tuổi hơn mình. H. đột ngột ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ khiến tôi và nhiều người không khỏi xót xa".

Tang lễ của nam dân quân tử vong khiến nhiều người đau xót - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Có mặt tại nhà tang lễ, anh N.Q.T. cho biết vào chiều 4/4, anh cùng anh H. được phân công điều tiết giao thông khu vực trước cổng trường trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp). Thời điểm trên, anh T. đứng cách anh H. ở khoảng cách khá xa, khi thấy khu vực của anh H. kẹt xe, anh T. liền đến nơi hỗ trợ thì thấy anh H. đã ngồi xuống với vết thương chảy máu. Lúc này người dân chỉ người đàn ông đã dùng hung khí đâm anh H. cũng như đưa chìa khóa xe của người đàn ông trên cho anh T.. Anh T. yêu cầu người đàn ông trên đẩy xe lên lề cũng như gọi điện thoại báo cho chỉ huy và cảnh sát giao thông. Ngay sau đó, anh T. cùng một đồng đội dùng xe máy đưa anh H. đến bệnh viện cấp cứu. Anh H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Bên cạnh đó, một người công tác cùng anh H. tại Ban chỉ huy quân sự phường 14 (quận Gò Vấp) cho biết, H. là dân quân thường trực gần được 2 năm. Thời gian qua, anh H. công tác tốt và luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nghi phạm sau khi gây án đã ra đầu thú - Ảnh: VTC News Trước đó, theo VTC News đưa tin, vào khoảng 16h30 chiều 4/4, anh H. đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trước cổng Trường THCS Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TP.HCM. Lúc này trời mưa và học sinh tan trường nên mật độ giao thông đông. Trong lúc anh H. đang điều tiết giao thông thì ông Tuấn chạy xe ngược chiều nên anh H. yêu cầu người này đi đúng làn đường, tránh gây kẹt xe. Tuy nhiên, ông Tuấn không chấp hành nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Tuấn rút dao đâm nhiều nhát khiến anh H. gục ngay tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau khi gây án đã bỏ lại xe máy chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường, nghi phạm hiện đã chịu ra đầu thú. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ.

Ghen tuông khi nghe tin vợ có người khác, chồng dùng dao sát hại dã man Nghe tin người tình có tình cảm với người khác nên đối tượng nổi cơn ghen dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong.

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