Ghen tuông khi nghe tin vợ có người khác, chồng dùng dao sát hại dã man

Xã hội 05/04/2022 14:27

Nghe tin người tình có tình cảm với người khác nên đối tượng nổi cơn ghen dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 5/4, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc đã bàn giao hồ sơ của đối tượng Nguyễn Văn Bích (29 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo đó, đối tượng Bích và N.T.C.T (19 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) đã sống với nhau như vợ chồng và có 1 con chung. Tuy nhiên gần đây, Bích nghe T. có quan hệ tình cảm với người khác nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, T. bỏ về cha ruột. Bích nhiều lần đến tìm T. nhưng chị không chịu gặp.

Ghen tuông khi nghe tin vợ có người khác, chồng dùng dao sát hại dã man - Ảnh 1
Đối tượng Bích bị bắt giữ để điều tra vụ sát hại vợ - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin của Tuổi trẻ về vụ việc, đến khoảng 10h30 ngày 4/4, Bích đem 1 con dao Thái Lan đến nhà bố T. Lúc này, Bích vào nhà nói chuyện nhưng T. không trả lời và đi vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Bích tìm cách trèo vào trong và dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng chị T. rồi bỏ chạy ra ngoài.

Khi người nhà chị T. phát hiện vụ việc đã tri hô hàng xóm vây đánh và bắt giữ Bích. Chị T. cũng được người thân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến 12h cùng ngày, chị T. đã không qua khỏi. 

Chiều cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bích về hành vi giết người. Được biết, trước đó, Bích là đối tượng nghiện ma túy và từng có 1 tiền án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 8/2020.

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