Bạn gái của nam dân quân 21 tuổi bị đâm tử vong nghẹn ngào: "1 tháng nữa ra quân, anh sẽ sang Mỹ định cư, cả 2 còn biết bao dự định"

Xã hội 05/04/2022 11:46

Nghe tin bạn trai bị đâm tử vong trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, bạn gái của H. vô cùng đau đớn, theo chia sẻ, H. sẽ sang Mỹ định cư sau khi ra quân và đang ấp ủ rất nhiều dự định.

Liên quan đến vụ việc dân quân N.T.H. (SN 2001, ngụ ở địa phương, dân quân tự vệ ở phường 14, quận Gò Vấp) bị đâm tử vong khi đang phân luồng giao thông giờ cao điểm, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, tối ngày 4/4, nghi phạm dùng hung khí đâm chết anh H. đã ra cơ quan công an đầu thú.

Theo đó, nghi phạm trong vụ việc được xác định là người đàn ông tên Lương Thanh Tuấn - khoảng 50 tuổi, tạm trú quận 12. Ngày 5/4, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ, lấy lời khai đối với người này để điều tra về hành vi 'giết người'.

Bạn gái của nam dân quân 21 tuổi bị đâm tử vong nghẹn ngào: '1 tháng nữa ra quân, anh sẽ sang Mỹ định cư, cả 2 còn biết bao dự định' - Ảnh 1
Đối tượng Tuấn tại thời điểm gây án. (Ảnh: VietNam Net)

Nghe tin bạn trai gặp nạn, chị Phượng (24 tuổi, bạn gái H.) đã suy sụp hoàn toàn. Chia sẻ với Dân Trí, chị Phượng tâm sự trước khi ra khỏi cửa, H. còn hẹn chiều làm việc xong sớm sẽ qua đón chị vì chiều có thể sẽ mưa lớn. Thế nhưng, chị Phượng không ngờ đó là lời cuối cùng bạn trai nhắn gửi cho mình. Nhận được tin dữ của H., cả gia đình và chị Phượng đều đau đớn, òa lên khóc nức nở.

Thời điểm vào bệnh viện, cô phải ở ngoài hành lang để đợi tin tức. Đến lúc bố mẹ H. la lên: "Con ơi, con ơi, H. mất rồi", Phượng vẫn không tin. Mãi khi cô gái trẻ tự tay giở chiếc khăn trắng, nhìn mặt bạn trai nằm lạnh trên giường, cô òa lên nức nở. "Em không nghĩ anh ấy hứa rồi lại ra đi như vậy. Chỉ một tháng nữa H. ra quân, cả 2 còn biết bao nhiêu dự định" - cô kể.

Bạn gái của nam dân quân 21 tuổi bị đâm tử vong nghẹn ngào: '1 tháng nữa ra quân, anh sẽ sang Mỹ định cư, cả 2 còn biết bao dự định' - Ảnh 2
Bạn gái nam dân quân vẫn không tin rằng bạn trai mình mất đột ngột như thế (Ảnh: Dân Trí)

Hai năm trước, sau thời gian học nghề tóc, H. đăng ký tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại phường. Tháng 5 tới, cậu sẽ hoàn thành nghĩa vụ. Gia đình cũng đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục để 4 thành viên sang Mỹ định cư. 

Trước đó, thông tin trên VietNam Net, theo điều tra ban đầu, chiều 4/4 anh H. làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại trước trường THCS Phạm Văn Chiêu. Lúc này, phát hiện ông Tuấn điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều nên anh H. nhắc nhở, yêu cầu đi đúng làn đường vì lúc này đang ùn tắc giao thông.

Bạn gái của nam dân quân 21 tuổi bị đâm tử vong nghẹn ngào: '1 tháng nữa ra quân, anh sẽ sang Mỹ định cư, cả 2 còn biết bao dự định' - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Dân Trí)

Ông Tuấn sau đó đã phản ứng, dẫn đến hai bên cự cãi, lớn tiếng qua lại với nhau. Bất ngờ ông này rút dao đâm liên tiếp khiến anh H. gục tại chỗ và sau đó tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, đối tượng bỏ lại xe gắn máy lại hiện trường rồi chạy bộ thoát thân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an và cả quân đội có mặt tại hiện trường để điều tra.

Theo thông tin trên báo Giao thông, một người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa to, đường ùn ứ vì học sinh tan giờ học. "Anh thanh niên mặc áo dân quân tự vệ đứng phân luồng thì xảy ra mâu thuẫn với một phụ huynh đón con. Hai bên cự cãi qua lại rồi người đàn ông cầm dao đâm nhiều nhát" - một người dân sống gần hiện trường kể lại. 

 

Đâm chết dân quân phân luồng giao thông khi đi đón con, người đàn ông ra đầu thú sau nhiều giờ bỏ trốn

Đâm chết dân quân phân luồng giao thông khi đi đón con, người đàn ông ra đầu thú sau nhiều giờ bỏ trốn

Người đàn ông dùng hung khí đâm chết một dân quân đang phân luồng giao thông ở quận Gò Vấp, TP.HCM - đã ra cơ quan công an đầu thú sau nhiều giờ bỏ trốn khỏi hiện trường.

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