Bên cạnh đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện ông Tân dương tính với ma túy. Công an hiện cũng đã tạm giữ ôtô 7 chỗ hiệu Mitsubishi do ông Tân cầm lái và lấy lời khai nhân chứng, người liên quan.

Dẫn tin từ Zing News, sáng 4/4, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tạm giữ Lương Duy Tân (42 tuổi, tài xế xe 7 chỗ hiệu Mitsubishi) để điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận đã uống rượu bia trước khi tai nạn xảy ra.

Tài xế ô tô "điên" được xác định đã gây tai nạn sau khi dùng rượu bia và ma túy. (Ảnh: Lao Động)

Theo thông tin trên Người Lao Động, sau khi gây tai nạn, tài xế Lương Duy Tân (SN 1980, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) đã lập tức bỏ trốn và rời khỏi hiện trường nhưng bị người dân khống chế. Người này có biểu hiện không tỉnh táo và sau đó được lực lượng đưa về đồn và kiểm tra xác minh.

Tài xế được đưa về trụ sở Công an phường kiểm tra trong trạng thái không tỉnh táo. (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Trước đó, Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 18h30 ngày 3/4, xe 7 chỗ hiệu Mitsubishi chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng trung tâm thành phố đến quận Thanh Khê, khi qua hầm chui Điện Biên Phủ thì xe tăng tốc rẽ sang đường Lê Độ rồi đâm thẳng vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh, gây ra tai nạn kinh hoàng.

Theo những gì một người dân gần hiện trường vụ tai nạn ghi lại, có thể thấy chiếc xe màu trắng lao đi với tốc độ kinh hoàng, vượt thẳng qua nhiều phương tiện trên đường rồi đâm vào tiệm bánh mì. Chứng kiến khoảnh khắc rất nhiều người đi đường không khỏi hoảng hốt gào thét lớn.

Từ đoạn clip tại cửa hàng bánh mì ghi lại cho thấy vào thời điểm xảy ra tai nạn, có khá nhiều nhân viên trong tiệm bánh và cả khách đang đứng chờ mua bên ngoài tiệm. Đặc biệt, còn có cả trẻ em. Vụ việc diễn ra quá nhanh khiến những người này không kịp phản ứng. Nhiều người bị đè lấp trong những mảnh vụn. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã lập tức đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.