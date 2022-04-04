Hiện, sức khỏe của cả 6 nạn nhân trong vụ ô tô "điên" lao vào tiệm bánh mì đều tạm ổn.

Theo báo An ninh giao thông đưa tin, tối 3/4, bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vừa tiếp nhận 6 người bị thương trong vụ ô tô lao vào tiệm bánh mì trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) vào chiều cùng ngày.

Theo bác sĩ Trung, hiện sức khỏe của 6 bệnh nhân nhập viện gồm 4 người lớn và 2 trẻ em đã tạm ổn. Hai trẻ em bị trầy xước, 4 người lớn bị gãy xương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tài xế ô tô cũng bị thương trong vụ tai nạn và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin của Trí Thức Trẻ, chiều 3/4, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, người điều khiển chiếc xe mang BKS 43A 505.82 gây tai nạn là Lương Duy Tân (42 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Tân có ý định bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị người dân giữ lại, bàn giao cho công an. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn có kết quả ở mức 0,674mg/l khí thở cho thấy tài xế này đã sử dụng rượu bia trước khi điều khiển xe ô tô.

Trước đó, như báo Người Lao động đưa tin, khoảng 18 giờ 30 chiều 3/4, ô tô 7 chỗ BKS-43A 505.82 lưu thông trên đường gom Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) theo hướng từ quận Hải Châu đi quận Thanh Khê.

Khi đến đoạn giao với đường Lê Độ, ô tô bất ngờ bị mất lái tông vào xe ô tô 16 BKS-027.91 đang lưu thông cùng chiều trên đường. Chưa dừng lại, xe tiếp tục với tốc độ cao lao vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (60A Điện Biên Phủ) mới dừng lại.

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