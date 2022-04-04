Tài xế xe ô tô 'điên' lao kinh hoàng vào tiệm bánh mì tại Đà Nẵng được xác định có sử dụng rượu bia

Xã hội 04/04/2022 08:35

Nam tài xế điều khiển ô tô lao thẳng vào tiệm bánh mì tại Đà Nẵng khiến nhiều người bị thương được xác định có sử dụng rượu bia.

Tối ngày 3/4, MXH không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến đoạn clip một xe ô tô tại Đà Nẵng lao với tốc độ cao trong thành phố, dù xung quanh có rất nhiều dân đang đứng, chiếc xe ô tô 'điên' ngay sau đó đã tông thẳng vào tiệm bánh mì ngay trên đường. Thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết tài xế điều khiển ô tô 'điên' lao vào tiệm bánh mì có sử dụng rượu bia.

Tài xế xe ô tô 'điên' lao kinh hoàng vào tiệm bánh mì tại Đà Nẵng được xác định có sử dụng rượu bia - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: ViệtNamNet

Dẫn theo theo nguồn tin từ VietNam Net, khoảng 17h40 tối cùng ngày, ô tô 7 chỗ BKS: 43A 50582 chạy trên đường gom của hầm chui Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) theo hướng từ quận Hải Châu lên quận Liên Chiểu.

Khi đến gần đoạn giao với đường Lê Độ, ô tô 7 chỗ tông vào đuôi xe 16 chỗ chạy cùng chiều. Chưa dừng lại, ô tô 7 chỗ tiếp tục chạy với tốc độ nhanh, lao thẳng vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (số 60A đường Điện Biên Phủ).

Tài xế xe ô tô 'điên' lao kinh hoàng vào tiệm bánh mì tại Đà Nẵng được xác định có sử dụng rượu bia - Ảnh 2
Lực lượng cơ quan chức năng nhanh chóng mặt tại hiện trường vụ việc - (Ảnh: PLO)

Qua hình ảnh camera tại cửa tiệm bánh mỳ, thời điểm trên, trong tiệm có 6 người, trong đó có 3 trẻ em đang chuẩn bị cùng gia đình dùng bữa tối. Chiếc ô tô lao thẳng với tốc độ kinh hoàng đâm trực diện vào nhiều người trong tiệm khiến không ai kịp tránh. 

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Trung (Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng), hiện tại có 6 nạn nhân trong vụ ô tô "điên" lao vào tiệm bánh mỳ tại ngã tư Điện Biên Phủ - Lê Độ. "Sức khỏe của 6 người này hiện đã tạm ổn", bác sĩ Trung nói.

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Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Tân có ý định bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị người dân giữ lại và bàn giao cho cơ quan công an.

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