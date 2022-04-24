Theo VnExpress, trước đó, khoảng 20h ngày 23/4, trên quốc lộ 12A qua bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình), chiếc xe tải chạy hướng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hoá, bất ngờ lao vào nhà ông Đinh Minh Thanh. Cú đâm khiến ngôi nhà gỗ bị san phẳng hoàn toàn. Ba người tử vong tại chỗ gồm vợ và hai con (một trai, một gái) của ông T.. Một nạn nhân khác là cháu gái đang được cấp cứu.

Theo Người Lao Động, danh tính các nạn nhận trong vụ tai nạn được xác định là bà Cao Thị S. (SN 1960; vợ ông T.) cùng 2 con của ông này, là anh Đinh Minh H. (SN 1995) và chị Đinh Thị Ánh H. (SN 1990) tử vong tại chỗ ; chị Cao Thị T. (SN 1996, cháu ông T.) và Cao Uyển N. (SN 2005, hàng xóm đến chơi) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Nhà chức trách Minh Hoá cho hay gia đình ông T. là hộ nghèo. Huyện đang tìm cách khắc phục hậu quả vụ tai nạn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VnExpress

Theo VietNamNet, ông Hồ Xy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, thời điểm bị tai nạn, gia đình nạn nhân vừa ăn tối xong, đang ra trước hiên nhà ngồi uống nước thì chị Cao Thị T. dẫn cháu Uyển N. qua chơi. Vừa ngồi chơi một lúc thì bị xe tải tông thẳng vào, chị T. và cháu N. bị hất văng ra ngoài rồi bị gỗ và tấm fibro xi măng đè lên dẫn đến bị thương. Còn bà S. và Đinh Minh H., Đinh Thị H. tử vong tại chỗ.

Cũng theo ông Xy, ngôi nhà bị tai nạn nằm cách Quốc lộ 12A khoảng 5m, hộ gia đình sinh sống ở đây đã lâu, từ trước khi chưa có đường.

Lực lượng chức năng và lãnh đạo địa phương có mặt kịp thời để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: VietNamNet

Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường để kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tiến hành các thủ tục để an táng những nạn nhân xấu số.

Ban ATGT tỉnh Quảng Bình cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ trước mắt mỗi người tử vong 3 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.