Vụ xe tải lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong: Gia đình nạn nhân vừa ăn tối xong, ra trước hiên ngồi uống nước thì tai họa ập tới

Xã hội 24/04/2022 15:51

Một chiếc xe tải chạy hướng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hóa, bất ngờ lao vào nhà dân. Cú đâm khiến ngôi nhà gỗ bị san phẳng hoàn toàn. Ba người tử vong tại chỗ.

Theo VnExpress, trước đó, khoảng 20h ngày 23/4, trên quốc lộ 12A qua bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình), chiếc xe tải chạy hướng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hoá, bất ngờ lao vào nhà ông Đinh Minh Thanh. Cú đâm khiến ngôi nhà gỗ bị san phẳng hoàn toàn. Ba người tử vong tại chỗ gồm vợ và hai con (một trai, một gái) của ông T.. Một nạn nhân khác là cháu gái đang được cấp cứu.

vu vong tai cho 1

Nhà chức trách Minh Hoá cho hay gia đình ông T. là hộ nghèo. Huyện đang tìm cách khắc phục hậu quả vụ tai nạn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Theo Người Lao Động, danh tính các nạn nhận trong vụ tai nạn được xác định là bà Cao Thị S. (SN 1960; vợ ông T.) cùng 2 con của ông này, là anh Đinh Minh H. (SN 1995) và chị Đinh Thị Ánh H. (SN 1990) tử vong tại chỗ; chị Cao Thị T. (SN 1996, cháu ông T.) và Cao Uyển N. (SN 2005, hàng xóm đến chơi) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

vu vong tai cho 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VnExpress

Theo VietNamNet, ông Hồ Xy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, thời điểm bị tai nạn, gia đình nạn nhân vừa ăn tối xong, đang ra trước hiên nhà ngồi uống nước thì chị Cao Thị T. dẫn cháu Uyển N. qua chơi. Vừa ngồi chơi một lúc thì bị xe tải tông thẳng vào, chị T. và cháu N. bị hất văng ra ngoài rồi bị gỗ và tấm fibro xi măng đè lên dẫn đến bị thương. Còn bà S. và Đinh Minh H., Đinh Thị H. tử vong tại chỗ.

Cũng theo ông Xy, ngôi nhà bị tai nạn nằm cách Quốc lộ 12A khoảng 5m, hộ gia đình sinh sống ở đây đã lâu, từ trước khi chưa có đường.

vu vong tai cho 3
Lực lượng chức năng và lãnh đạo địa phương có mặt kịp thời để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: VietNamNet

Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường để kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tiến hành các thủ tục để an táng những nạn nhân xấu số.

Ban ATGT tỉnh Quảng Bình cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ trước mắt mỗi người tử vong 3 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Nhói lòng vụ xe tải mất lái tông vào nhà dân, khiến 3 mẹ con tử vong

Nhói lòng vụ xe tải mất lái tông vào nhà dân, khiến 3 mẹ con tử vong

Khuya ngày 23/4, trên địa bàn thuộc bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa), tỉnh Quảng Bình, vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người phải cảm thấy đau lòng. Cụ thể chiếc ô tô tải biển số Lào bất ngờ bị mất lái rồi lao thẳng vào nhà dân ở tỉnh Quảng Bình khiến 3 người trong gia đình tử vong, 1 nạn nhân bị thương nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   gây tai nạn giao thông xe tải đâm vào nhà dân bị xe tải đâm tử vong

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?