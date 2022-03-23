Xe tải tuột dốc lao vào quán ăn đè chết em bé 11 tuổi, nhiều người bị thương nặng

Xã hội 23/03/2022 13:56

Chiếc xe tải đang leo dốc thì bị tuột xuống, lao vào quán ăn, lật nghiêng đè chết 2 người tại chỗ, trong đó có bé 11 tuổi và nhiều người khác bị thương nặng.

 

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sáng 23/3, trên đường ĐT.757 (đoạn qua thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người tử vong và bị thương nặng. 

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30, tài xế Lê Minh Trung (29 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe tải chở điều có trọng lượng hàng chục tấn chạy từ huyện Phú Riềng đi tỉnh Đắk Nông. 

Xe tải tuột dốc lao vào quán ăn đè chết em bé 11 tuổi, nhiều người bị thương nặng - Ảnh 1
Chiếc xe lao vào quán ăn, lật nghiêng (Ảnh: TTXVN)

Khi đến đoạn lên dốc xã Bù Nho, chiếc xe bất ngờ tuột xuống rồi lao vào quán ăn bên đường và lật nghiêng. Trong quán ăn khi ấy có nhiều người. Vụ tai nạn khiến cháu Bùi Thị L. (11 tuổi) và anh La Văn Đại (39 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Riềng) bị chiếc xe và tường sập đè lên người, tử vong tại chỗ; 6 người khác bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Xe tải tuột dốc lao vào quán ăn đè chết em bé 11 tuổi, nhiều người bị thương nặng - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 2 người chết, nhiều người bị thương. (Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp thị)

Theo thông tin trên Doanh Nghiệp và Tiếp thị, tại hiện trường, xe tải bị lật ngang, nhiều mảng tường lớn phía trước quán ăn và nhiều vật dụng khác bị xe tải đè đổ sập. Cột điện cũng bị gãy ngã khiến người dân sống xung quanh khu vực xã Bù Nho bị mất điện.

Xe tải tuột dốc lao vào quán ăn đè chết em bé 11 tuổi, nhiều người bị thương nặng - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp thị)

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, cấp cứu, điều trị cho người bị nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra.

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