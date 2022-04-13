Bà ngoại chở cháu gái trên xe máy di chuyển qua giao lộ ở TP Thủ Đức thì xảy ra tai nạn. Bị thương nặng, bé gái gào khóc trong đau đớn khiến nhiều người phải cảm thấy xót xa.

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h10 ngày 13/4 tại giao lộ D2 – D14 trong Khu công nghệ cao, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Thời điểm trên, xe máy (BKS: 68V6 - 5991) do bà ngoại chở cháu gái (8 tuổi, học lớp 2) lưu thông trên đường D2, hướng từ quận 9 (cũ) đi quận 2 (cũ). Khi đến ngã tư giao nhau với đường D14 thì xảy ra va chạm với xe tải (BKS: 60C - 504.17) lưu thông cùng chiều đang rẽ phải.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Vụ tai nạn khiến cả 2 bà cháu bị cuốn vào gầm bánh xe tải, trong khi bé gái 8 tuổi bị kéo lê gần 5m, bà ngoại của cháu bé thì nằm dưới gầm xe. Vết thương quá nặng khiến cháu bé liên tục gào thét trong đau đớn không khỏi khiến những người chứng kiến vụ việc phải cảm thấy xót xa.

Dẫn theo nguồn tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP.Thủ Đức có mặt hỗ trợ đưa hai bà cháu đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an có mặt để khám nghiệm hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Đến 16h cùng ngày, hiện trường tai nạn được giải tỏa. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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