Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ trẻ bị bố đánh thâm tím ở Phú Thọ , vào chiều ngày 12/4, ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba cho biết đã ký quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh Trần Văn Cường (ở khu 1, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba) vì có hành vi đánh con gây bầm tím hai chân.

Tuy nhiên, theo Vietnamnet đưa tin, Chị Phan Thị Hương Giang (SN 1990, trú tại xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cho biết, đây không phải là lần đầu tiên anh Cường đánh con. Chị đã được bà nội và các cháu nhiều lần kể về việc anh Cường đánh con, nhưng những lần đó chỉ là vụt một vài roi và không khiến con mang thương tích nặng nên chị bỏ qua.

Qua quá trình điều tra và xác minh vụ việc, vị lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ: "Sau khi ly hôn năm 2016, anh Cường nuôi cả 2 con. Cháu H. đam mê game khiến anh ấy lo lắng, nhắc nhở nhiều lần. Vừa rồi lại nghe tin cháu học hành sa sút nữa nên anh Cường nóng giận quá mức, quất mấy roi. Vậy thôi chứ trước đó anh Cường chăm sóc các cháu rất tốt, cháu H. cũng học giỏi lắm".

Chị Giang cho biết đây không phải là lần đầu tiên anh Cường đánh con - Ảnh: Vietnamnet

Về nguyện vọng của các cháu muốn ở với bố, chị cho rằng có thể cháu H. đã bị ép buộc từ trước để nói như vậy. Bởi vì ngay sau khi bị đánh lần 2 vào ngày 29/3, trong tin nhắn gửi cho mẹ, cháu H. đã nói rằng cháu muốn ở với mẹ. Bên cạnh đó, chị Giang cho biết: "Bà nội các cháu từ trước tới giờ vẫn vui vẻ với tôi, vẫn chia sẻ với tôi về chuyện các cháu ở nhà như thế nào, bị bố và dì đối xử ra sao. Bà vẫn là người yêu thương, bênh vực các cháu nhưng hiện tại bà đi làm từ sáng đến tối nên không thể chăm nom, bảo vệ các cháu được cả ngày. Nhưng từ khi biết tôi gửi đơn đi nhiều nơi tố cáo bố cháu thì bà không đứng về phía tôi nữa".

Tin nhắn giữa bé H. và mẹ ruột - Ảnh: Vietnamnet

Chị Giang cũng nói rằng, từ khi đòi được các cháu về nhà nội hôm 30/3, mẹ chồng cũ của chị và anh Cường không muốn cho chị gặp các con nữa. Chiếc điện thoại chị mua cho cháu H. để học online và liên lạc với mẹ cũng bị anh Cường và chị Hiến (mẹ kế) tịch thu, cắt đứt liên lạc với mẹ. Chỉ có duy nhất một lần chị đến gặp cháu H. vào ngày 5/4 thì được gặp cháu ở cổng với sự giám sát của người thím đứng cạnh đó, khiến cháu nơm nớp sợ hãi không dám nói (có cung cấp video).

Chị Phan Thị Hương Giang, mẹ đẻ của cháu H - Ảnh: Vietnamnet

Nguyện vọng của chị Giang bây giờ là muốn đòi lại quyền nuôi con từ anh Cường vì chị không yên tâm khi để các con sống trong một môi trường không an toàn cho sức khoẻ thể chất và tinh thần của các cháu.

Về việc mẹ 2 cháu muốn giành lại quyền nuôi con, anh Cường cho biết sẽ tôn trọng ý muốn của các cháu. Hiện tại, anh Cường và chị Hiến (vợ mới) đang nuôi cháu H., cháu T. và 1 con chung của 2 người. Chị Hiến cũng có 1 đứa con riêng và cháu đang ở với nhà ngoại.