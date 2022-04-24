Trong đó, 4 người bị khởi tố tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, một người bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm. Một người khác cũng liên quan đến vụ án tuy nhiên người này chưa đủ 16 tuổi, đồng thời hành vi không đủ căn cứ cấu thành tội phạm nên không bị khởi tố.

Liên quan đến nghi án nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể ở Sơn La, theo Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, ngày 24/4, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 người liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể tại xã Chiềng Khoang.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, bởi hành vi lợi dụng nạn nhân không thể tự vệ được để thực hiện hành vi quan hệ trái ý muốn là hành vi hiếp dâm.

"Các bị can đều chưa đủ 18 tuổi, có người chưa đủ 16 tuổi. Tại cơ quan điều tra, 5 bị can đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội" - lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai thông tin.

Luật sư Cường cho rằng, hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân do say rượu, ốm đau bệnh tật, do bị uống thuốc mê hoặc do nguyên nhân khách quan khác mà thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ thì đây là hành vi hiếp dâm quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự.

Trường hợp thực hiện hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ luật hình sự.

Tại Khoản 1 Điều 142 quy định, người thực hiện một trong các hành vi như: Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi thì bị phạt tù từ 7 - 15 năm.

Theo Khoản 2 của quy định, phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên…thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm.

Hành vi hiếp dâm với người dưới 16 tuổi thì đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình với người phạm tội là người đã thành niên (theo Khoản 3).

Với người chưa thành niên phạm tội hiếp dâm với người dưới 16 tuổi thì hình phạt cao nhất có thể tới 18 năm tù.

Với hành vi hiếp dâm có tổ chức với nạn nhân chưa đủ 16 tuổi hoặc nhiều người hiếp một người thì người phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ việc này, các đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân cũng là người chưa thành niên (bộ luật hình sự gọi là người dưới 18 tuổi), bởi vậy theo quy định của pháp luật, trường hợp kết tội những người này thì sẽ không áp dụng hình phạt là tù chung thân hoặc tử hình, người phạm tội là người chưa thành niên chỉ có thể bị áp dụng tù có thời hạn nhưng cũng sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của người chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

Theo đó, những người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội sẽ phải chịu mức hình phạt không quá 18 năm tù và Không quá 12 năm tù với người từ đủ 14 tuổi nhưng dưới 16 tuổi.

Những người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội sẽ phải chịu mức hình phạt không quá 18 năm tù và Không quá 12 năm tù với người từ đủ 14 tuổi nhưng dưới 16 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, trước đó, chiều ngày 22/4, một lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị đang điều tra nghi án nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể xảy ra tại xã Chiềng Khoang.

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Nhai, khoảng 7h30 ngày 14/4, Công an huyện Quỳnh Nhai nhận được trình báo của anh Tòng Văn C. (38 tuổi, ở xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai) về việc con gái bị hiếp dâm tập thể.

Ngày 20/3, con gái của anh C. là em T.T.V. (15 tuổi) đi cùng một người bạn gái đến bản Khoang, xã Chiềng Khoang để uống rượu.

Sau khi uống rượu say, V. được bạn đưa đến nhà Lò Văn Lan (15 tuổi, ở xã Chiềng Khoang) để ngủ. Lò Văn Lan, Ngần Văn Tuấn, Bạc Cầm Trang (cùng 15 tuổi) và Tòng Văn Thái (16 tuổi, đều ở xã Chiềng Khoang) đã có hành vi hiếp dâm em V.

Quá trình các nam thiếu niên thực hiện hành vi xâm hại đối với V., Tòng Văn Chủ có hành vi sờ mó vào người V. và Ngần Văn Quang có hành vi dùng điện thoại quay video sự việc trên. Sau khi video bị rò rỉ ra bên ngoài, ngày 12/4, gia đình em V. phát hiện sự việc đã làm đơn trình báo, đề nghị cơ quan Công an huyện Quỳnh Nhai giải quyết.