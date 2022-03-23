Sáng đi học về trong tâm trạng không vui, đến tối cùng ngày, một nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội rơi từ tầng 26 chung cư xuống dưới đất tử vong.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 22/3, Công an quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết, đang làm rõ nguyên nhân vụ thiếu nữ học lớp 9 rơi từ tầng 26 chung cư trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, gần 18 giờ chiều 22/3, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được tin báo về việc 1 nữ sinh bị rơi từ một chung cư xuống đất và nằm bất động. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, ghi nhận nạn nhân vẫn có dấu hiệu sinh tồn. Các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu tại chỗ nhưng chừng 1 tiếng đồng hồ sau, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nạn nhân được xác minh là em N.K.L (SN 2007), học lớp 9 tại quận Đống Đa (Hà Nội). Em L. đang sinh cùng bố mẹ và chị ở tầng 26 của tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc. Thời điểm phát hiện em L. rơi, nằm dưới đất, có chị của em ở nhà.

Hiện trường nữ sinh rơi xuống tử vong - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bé N.K.L. học lớp 9 tại quận Đống Đa. Sáng cùng ngày, L. vẫn học tập bình thường nhưng về nhà trong tâm trạng không vui. Sau đó, nữ sinh này cũng đã chia sẻ với chị về việc học tập không như ý.

Đến chiều tối cùng ngày, bé gái này đã chui qua cửa chớp nhà mình, từ tầng 26 rơi xuống đất. Theo chia sẻ của người dân trên hội nhóm của chung cư này, nạn nhân được cho là bị điểm kém khi đi học, sau đó thì xảy ra vụ việc.

Hà Nội: Bé gái tử vong thương tâm khi rơi từ tầng 26 chung cư, nghi do áp lực học hành Nghe tiếng động lớn, người dân chạy ra kiểm tra thì tá hoả phát hiện có người ngã từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong.

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