Nguyên nhân đau lòng vụ nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng 26 chung cư xuống đất tử vong thương tâm

Xã hội 23/03/2022 08:21

Sáng đi học về trong tâm trạng không vui, đến tối cùng ngày, một nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội rơi từ tầng 26 chung cư xuống dưới đất tử vong.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 22/3, Công an quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết, đang làm rõ nguyên nhân vụ thiếu nữ học lớp 9 rơi từ tầng 26 chung cư trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, gần 18 giờ chiều 22/3, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được tin báo về việc 1 nữ sinh bị rơi từ một chung cư xuống đất và nằm bất động. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, ghi nhận nạn nhân vẫn có dấu hiệu sinh tồn. Các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu tại chỗ nhưng chừng 1 tiếng đồng hồ sau, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nạn nhân được xác minh là em N.K.L (SN 2007), học lớp 9 tại quận Đống Đa (Hà Nội). Em L. đang sinh cùng bố mẹ và chị ở tầng 26 của tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc. Thời điểm phát hiện em L. rơi, nằm dưới đất, có chị của em ở nhà.

Nguyên nhân đau lòng vụ nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng 26 chung cư xuống đất tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường nữ sinh rơi xuống tử vong - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bé N.K.L. học lớp 9 tại quận Đống Đa. Sáng cùng ngày, L. vẫn học tập bình thường nhưng về nhà trong tâm trạng không vui. Sau đó, nữ sinh này cũng đã chia sẻ với chị về việc học tập không như ý.

Đến chiều tối cùng ngày, bé gái này đã chui qua cửa chớp nhà mình, từ tầng 26 rơi xuống đất. Theo chia sẻ của người dân trên hội nhóm của chung cư này, nạn nhân được cho là bị điểm kém khi đi học, sau đó thì xảy ra vụ việc.

Hà Nội: Bé gái tử vong thương tâm khi rơi từ tầng 26 chung cư, nghi do áp lực học hành

Hà Nội: Bé gái tử vong thương tâm khi rơi từ tầng 26 chung cư, nghi do áp lực học hành

Nghe tiếng động lớn, người dân chạy ra kiểm tra thì tá hoả phát hiện có người ngã từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái rơi từ tầng 26 rơi từ tầng 26 tử vong rơi tầng 26 tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số