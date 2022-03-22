Nghe tiếng động lớn, người dân chạy ra kiểm tra thì tá hoả phát hiện có người ngã từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong.

Theo báo Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, chiều 22/3, một chung cư tại quận Hoàng Mai đã xảy ra vụ một bé gái đã tử vong sau khi rơi từ tầng 26. Theo thông tin ban đầu, người dân sinh sống tại đây nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ dưới sảnh.

Khi đến kiểm tra thì tá hoả phát hiện có người rơi xuống từ tầng cao của toà nhà. Sự việc sau đó được nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ ngã từ tầng cao chung cư - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống

Theo thông tin từ người dân sinh sống tại toà nhà, nạn nhân là một bé gái và rơi từ tầng 26. Cũng theo chia sẻ trên hội nhóm của chung cư, được biết, nạn nhân được cho là bị điểm kém khi đi học, sau đó thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Hiện, cơ quan chức năng quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Rơi từ tầng 6 tòa nhà bệnh viện, người đàn ông 46 tuổi tử vong thương tâm Một nam bệnh nhân bất ngờ rơi từ tầng 6 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh dẫn đến tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-be-gai-tu-vong-thuong-tam-khi-roi-tu-tang-26-chung-cu-nghi-do-ap-luc-hoc-hanh-457490.html