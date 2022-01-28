Người bố gào khóc thất thần, ngồi gục đầu dưới sảnh chung cư.

Theo Vietnamnet đưa tin, chiều 27/1, một bé trai 7 tuổi sinh sống tại một căn hộ tầng 31 khu đô thị Times City (Hai Bà Trưng, Hà Nội) được xác định đã rơi xuống khu vực bãi cỏ tử vong thương tâm. Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân sinh sống tại đây nghe thấy tiếng động lớn.

Hiện trường nơi bé trai rơi từ tầng 31 chung cư xuống đất tủ vong - Ảnh: Internet

Khi đi kiểm tra, phát hiện dưới mặt đất, bé trai nằm bất động tại khu vực bãi cỏ, được xác định rơi từ tầng cao xuống, đã tử vong. Theo tìm hiểu, tại thời điểm xảy ra sự việc có 2 anh em đang ở trong căn hộ trên tầng 31, toà T9 khu đô thị Times City. Khi người anh 15 tuổi ra ngoài không lâu, bé trai 7 tuổi đã rơi từ ban công xuống đất.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, sau khi phát hiện ra sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa thi thể bé trai lên xe cứu thương. Tại hiện trường, nhiều người dân chứng kiến cũng không khỏi đau xót khi bố cháu bé đau đớn, gào khóc thất thần, ngồi gục đầu dưới sảnh chung cư. Được biết, khi nghe tin con gặp nạn thương tâm, người bố đã vội vàng chạy về nhà.

Người bố gục khóc khi phát hiện con gặp nạn thương tâm - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Hiện, công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đang điều tra làm rõ sự việc.

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