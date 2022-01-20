Vừa khỏi Covid-19, cô gái 22 tuổi rơi vào hôn mê, toàn thân phù nề sau khi đi phẫu thuật nâng mũi

Liên quan đến đoạn clip này, theo thông tin của Nhịp Sống Việt, được biết, nạn nhân được xác định là Phạm Thị Diễm H. (SN 2000, quê ở Long An). Hiện, cô đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đang nằm điều trị tại bệnh viện sau ca phẫu thuật nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ viện tại TP. Hà Nội. Theo hình ảnh ghi lại, nạn nhân đang hôn mê và được bác sĩ cắt tóc để chuẩn bị phẫu thuật.

Sau đó, do chưa có đủ tiền nên H. chuyển cọc dần cho anh Giang đến khi nào đủ sẽ làm phẫu thuật. Đến tháng 1/2022, nạn nhân cọc thêm 10 triệu cho anh Giang và có hỏi rõ: "Em vừa mới bị Covid-19, khỏi gần 1 tháng có làm được không anh thì anh Giang trả lời: Được, sau 14 ngày là làm được, không sao.

Chị Đào Ngọc Dung - người bạn thân ở cùng phòng với nạn nhân cho biết, tình hình sức khoẻ của H. đang rất xấu, tính mạng có thể bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào. Chị Dung kể về sự việc đã xảy ra với chị H.: "Trước đây, H. đi làm mắt và quen được anh Giang. Anh Giang có giới thiệu cho H. một nơi thẩm mỹ viện chất lượng có thể làm mũi nên trong tháng 5/2021, H. đặt cọc trước cho anh Giang 10 triệu".

Ngày 14/1, H. chuyển thêm cho anh Giang thêm 17 triệu để đến thẩm mỹ viện làm nâng mũi. Hơn 12h00 ngày hôm đó, H. có điện thoại cho tôi và hẹn khoảng 15h30 đến đón cô ấy tại thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, đến giờ nhưng chúng tôi điện cô ấy không bắt máy, nhắn tin không trả lời" - chị Dung nhớ lại.

Trước khi đi nâng mũi, H. từng được mọi người khuyên can - Ảnh: Nhịp Sống Việt

Do chị Dung linh cảm không lành nên đã cùng bạn bè liên tục gọi điện nhắn tin cho H. nhưng cũng không nhận được hồi âm. "Đến khoảng 18h00, chúng tôi nhận được điện thoại của anh Giang. Anh ấy bảo đến ngay bệnh viện Bạch Mai vì sức khoẻ của H. rất yếu, không thể phẫu thuật được. Sáng 15/1, phía bệnh viện Bạch Mai liên lạc cho tôi và nói "Cần người nhà đến trao đổi trực tiếp gấp, nếu như không có người nhà, bệnh nhân mà tử vong bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm" - chị Dung thông tin.

Sau khi nhận tin dữ, gia đình của H. đã di chuyển 1.500km ra Hà Nội để chăm sóc cô vì quê của H. ở Long An. Khoảng 2 năm trở lại, H. mới ra Hà Nội thuê nhà và làm việc. Chị Dung buồn bã nói: "Tôi ở với H. đã lâu, hai đứa có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe nên khi bạn mình bị như thế tôi rất xót xa. Hiện tại, bạn tôi vẫn bị hôn mê, toàn thân phù nề, tóc bị cắt đi để chuẩn bị làm phẫu thuật. Bác sĩ cũng thông báo, Hiếu chỉ có 20% sống, nếu có sống thì 80% thành người thực vật.

Sau hơn 2 ngày xảy ra sự việc (ngày 16/1) , phía anh Giang vẫn chưa có trách nhiệm gì với chúng tôi nên chúng tôi đã làm đơn trình báo công an. Đến hôm nay, anh Giang có hẹn gặp nhưng gia đình H. chưa đồng ý".

Nói về hoàn cảnh của nạn nhân, chị Dung cho biết, H. có chồng nhưng đã ly hôn, hiện tại, cô đang một mình nuôi con nhỏ gần 1 tuổi. "Gia đình Hiếu có hoàn cảnh khó khăn, cô ấy là lao động chính trong gia đình. Cô ấy hay tâm sự với tôi mỗi tháng phải gửi tiền về quê để trả nợ ngân hàng và nuôi con" - chị Dung nói thêm.

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Nhịp sống Việt

Tối 19/1, trao đổi với Nhịp Sống Việt, anh Hoàng Minh Phong - chủ cơ sở thẩm mỹ viện Hoàng Minh Phong xác nhận, có xảy ra sự cố trên tại thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, H. không phải là khách của thẩm mỹ viện: "Chúng tôi chỉ là nơi cho mượn địa điểm làm thẩm mỹ thôi. Ngày hôm đó cơ sở thẩm mỹ viện của chúng tôi không có lịch, bạn Nguyễn Sỹ Giang (người trực tiếp làm việc với nạn nhân để nâng mũi) có nhắn tin mượn chỗ để thực hiện nâng mũi cho một cô gái. Giang nói với tôi sẽ cùng một bác sĩ tiền mê đang làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội thực hiện nên tôi đồng ý".

Cũng theo anh Phong cho hay, trước khi cho mượn cơ sở, anh cũng dặn dò phải test Covid-19 và xét nghiệm hoạt chất ma tuý qua đường nước tiểu cho khách nhưng Giang đã bỏ qua. Anh Phong nói: "Gần 15h00 cùng ngày, Giang và bác sĩ tiền mê bắt đầu thực hiện nâng mũi cho Hiếu. Tuy nhiên, khi làm tiền mê và Giang mới tiêm thuốc tê và rạch một ít ở phần đầu mũi đã phải dừng lại rồi".

Thông thường, một ca nâng mũi sẽ phải chuẩn bị mất 1 giờ và phẫu thuật từ 1 giờ đến 1h30 phút. Sau khi làm tiền mê xong, có thể do sức khoẻ của H. yếu nên khi tiền mê đã bị mệt, ngủ một giấc. Trong lúc H. ngủ thì Giang và bác sĩ tiền mê cứ thế đợi nhưng càng đợi thì càng không tỉnh.

"Nhận được tin nạn nhân không tỉnh, tôi đã về ngay cơ sở và gọi xe cấp cứu 2 lần nhưng không được. Sau đó, tôi dùng xe của mình để đưa nạn nhân ra bệnh viện Bạch Mai. Trong quá trình người nhà nạn nhân chưa ra, chúng tôi có mặt cả ngày ở đây để theo dõi tình hình sức khoẻ của bệnh nhân" - Phong nói thêm.

Chủ cơ sở thẩm mỹ viện Hoàng Minh Phong cho rằng, dù H. không phải là khách của mình nhưng anh vẫn có phần trách nhiệm. "Đây là sự việc ngoài mong muốn, chúng tôi xin nhận mọi trách nhiệm về mình, tôi chỉ hi vọng sẽ có phép màu để nạn nhân khoẻ lại. Còn về trách nhiệm pháp lý, chúng tôi đã làm việc với cơ quan công an, ai sai đến đâu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ sở của chúng tôi đã bị đình chỉ hoạt động, tất cả những đồ vật sử dụng trong ca làm việc hôm đó là tang vật, công an đã thu lại" - anh Phong thông tin thêm.