Đắk Lắk: Kịp thời cứu sống cháu bé bị rơi xuống giếng sâu 20m trong rẫy cà phê

Người nhà cháu H. cho hay giếng nước sâu nhưng có nhiều rác nên khi rơi xuống, cháu đã cố bám vào rác để phần đầu nổi lên và được một nhóm thợ sơn ứng cứu kịp thời.

Theo TTXVN/Vietnam+ đưa tin, ngày 13/1, Công an xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, người dân đã kịp thời cứu sống một cháu bé bị rơi xuống giếng trong rẫy cà phê.

Trước đó, chiều 12/1, cháu Lê Văn H. (6 tuổi) và chị gái là cháu Lê Thị Thanh K. (8 tuổi) đi ra sau khu vực vườn nhà hàng xóm chơi. Tuy nhiên không may cháu H. bị rơi xuống giếng nước sâu hơn 20m. Ngay sau đó, cháu K. đã chạy về nhà báo cho mẹ và người mẹ hô hoán mọi người đến ứng cứu.

Một nhóm thợ sơn đang làm nhà gần đó đã buộc sợi dây vào bụng để những người ở trên từ từ xuống giếng và đưa cháu bé lên khỏi giếng an toàn.

Nhóm thợ sơn đang làm gần đó đã buộc sợi dây vào bụng xuống giếng cứu cháu bé - Ảnh: Cắt từ clip

Người nhà cháu H. cho hay giếng nước sâu nhưng có nhiều rác nên khi rơi xuống, cháu đã cố bám vào rác để phần đầu nổi lên và được ứng cứu kịp thời.

Hiện, cháu H. đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) vì bị gãy tay và chấn thương nhẹ ở đầu. Về giếng nước này do người dân đào để lấy nước tưới cà phê, không có nắp đậy, chỉ che chắn sơ sài nên mới dẫn đến sự việc trên.

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