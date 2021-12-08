Nghi án cô gái trẻ bị sát hại, đốt xác phi tang ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Bí ẩn mảnh áo cháy xém bên giếng

Xã hội 08/12/2021 16:29

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân đã bị thiêu rụi, một vài mảnh áo, một ít tóc người còn sót lại trong đống tro.

Thông tin trên Vietnamnet, chiều 8/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt Trần Thanh Hải (SN 1988, trú xã Kinh Long) để điều tra vụ án xảy ra trên địa bàn xã Kim Long, huyện Châu Đức. Hải là nghi phạm gây ra vụ án khiến 1 người bị thương tích nặng nhập viện cấp cứu, còn một cô gái trẻ khác mất tích sau vụ việc.

Sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành trích xuất camera xung quanh khu vực, tổ chức truy tìm tung tích chị Đặng Thị Kinh O. (SN 2004, trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều mảnh áo của chị O. bị cháy xém, cách hiện trường khoảng 500m, bên cạnh một cái giếng cạn. 

Đáng chú ý, xung quanh khu vực này có nhiều vết máu nghi của nạn nhân kéo dài ra tới con đường phía trước. Cũng tại đây, một mẩu thuốc lá bỏ sót lại hiện trường nghi của nạn nhân.

Nghi án cô gái trẻ bị sát hại, đốt xác phi tang ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Bí ẩn mảnh áo cháy xém bên giếng - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc, công an tổ chức khám nghiệm - Ảnh: Vietnamnet

 Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, có thể nghi phạm Hải từng đưa nạn nhân O. đến bên miệng giếng, nhưng sau đó tiếp tục dùng xe máy chở đi một vị trí khác.

Theo thông tin ban đầu từ Người lao động, tối 7/12 trên địa bàn tổ 75, thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến chị O. mất tích, một người khác bị đâm thương tích nặng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30, chị O. cùng chị Danh Thị Hạnh Minh (SN 1980, trú xã Bàu Chinh) và 1 nam thanh niên khác đi xe máy đến trước nhà của Hải thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Tại đây, Hải dùng dao đâm thương tích chị Minh và chị O.. Chị Minh chạy thoát. Sau đó, Hải đốt xe của chị O., rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị O cũng mất tích.

Chị Minh được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm thủng bụng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân đã bị thiêu rụi, một vài mảnh áo của chị O. còn sót lại.

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