Nghẹn ngào gặp lại ông bố chở bình oxy cứu con đêm giãn cách, phép màu không đến với bé trai: 'Từ nay, con không còn đau đớn nữa rồi'

Xã hội 20/11/2021 17:14

Phép màu đã không mỉm cười với con trai của anh. Cả mùa dịch, con đã kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Mới đây, báo Thanh Niên dẫn lời tâm sự của anh Lê Đình Vân (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) - ông bố chở bình ô xy cứu con trong đêm giãn cách xã hội ở TP.HCM cho biết, con trai của anh là bé H. đã qua đời vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 10/11/2021 (nhằm ngày 6.10 năm Tân Sửu).

Anh nghẹn ngào cho biết: "Trước đó vài hôm, H. có nói con đau quá chắc con không chịu nổi. Gia đình vẫn cố gắng chạy chữa bằng mọi cách. Tới sáng 10.11 tôi còn đi mua thêm thuốc cho con, nhưng về cho bé uống thì bé ọc ra hết, đến tối là con đi. Cả mùa dịch, con đã kiên cường chống chọi với bệnh tật, dùng nhiều thuốc giảm đau. Từ nay, con không còn đau đớn gì nữa rồi".

Nghẹn ngào gặp lại ông bố chở bình oxy cứu con đêm giãn cách, phép màu không đến với bé trai: 'Từ nay, con không còn đau đớn nữa rồi' - Ảnh 1
Người bố tất tả chở bình ô xy cứu con đêm giãn cách xã hội - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, ngày 26/7/2021, TP.HCM bắt đầu áp dụng quy định người dân không ra đường từ 18 - 6 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, buổi chiều cùng ngày, anh Vân phát hiện lượng oxy trong bình để dành cho con trai thở mỗi khi mệt đã sắp cạn. Anh gọi cho người cung cấp bình oxy như mọi khi, nhưng lần này họ không thể giao được do có quy định hạn chế tối đa ra đường sau 18 giờ.

Dù biết ra đường vào thời điểm đó có thể bị phạt nhưng anh Vân vẫn đi vì sợ con trai không qua khỏi. Con trai biết anh đi mua oxy cũng đã khuyên: “Ba đi lỡ bị phạt thì sao. Thôi nếu khó quá, con thở hết chỗ oxy này rồi chết cũng được…”.

Anh Vân đã đi qua một quãng đường dài từ đường Phạm Văn Đồng sang trung tâm phân phối bình oxy ở đường Kênh Tân Hóa. Trên đường đi, khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, anh Lê Đình Vân đã trình bày hoàn cảnh gia đình có con trai bị u gan nguyên bào, cần thở oxy gấp.

Anh tâm sự trên báo Pháp luật TP.HCM: “Qua các trạm, tôi xin đều được hỗ trợ cho qua, không ai làm khó. Đến trạm ở quận Tân Bình, gặp đoàn công tác, tôi tiếp tục trình bày hoàn cảnh của gia đình. Nghe xong, tổ công tác liền cho đi và còn tặng quà cho tôi. Nhờ sự linh động từ tổ tuần tra lưu động của Đội CSGT - TT Công an quận Tân Bình, tôi mới cung cấp kịp thời oxy cho con”.

Nghẹn ngào gặp lại ông bố chở bình oxy cứu con đêm giãn cách, phép màu không đến với bé trai: 'Từ nay, con không còn đau đớn nữa rồi' - Ảnh 2
Rất nhiều người gửi lời chúc cho con trai của anh nhưng may mắn đã không mỉm cười - Ảnh: Thanh Niên

 Con trai của anh Vân là bé H., 14 tuổi. Em H. học giỏi nhưng chẳng may mắc phải căn bệnh quái ác. Em được điều trị từ tháng 4/2020 đến 12/2020 thì được xuất viện. Tuy nhiên, sau đó, căn bệnh có khối u di căn. Từ đó, gia đình tìm đủ cách níu kéo sự sống cho con trai.

Câu chuyện của gia đình anh Vân khiến cộng đồng mạng thổn thức. Nhiều người kêu gọi ủng hộ gia đình, giúp cháu bé “chiến đấu” với căn bệnh quái ác. Thế nhưng, sau thời gian ngắn điều trị, bé H. đã không qua khỏi. 

NÓNG: Xôn xao thai phụ ở Hà Nội bị hành hung, kéo lê ở chung cư, nghi mâu thuẫn từ mạng xã hội?

NÓNG: Xôn xao thai phụ ở Hà Nội bị hành hung, kéo lê ở chung cư, nghi mâu thuẫn từ mạng xã hội?

Mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người phụ nữ đang mang bầu ở Hà Nội bị hành hung thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   bố chở bình oxy cứu con ông bố mua bình oxy cứu con ngay trong đêm sử dụng bình oxy tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 41 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số