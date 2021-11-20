Phép màu đã không mỉm cười với con trai của anh. Cả mùa dịch, con đã kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Mới đây, báo Thanh Niên dẫn lời tâm sự của anh Lê Đình Vân (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) - ông bố chở bình ô xy cứu con trong đêm giãn cách xã hội ở TP.HCM cho biết, con trai của anh là bé H. đã qua đời vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 10/11/2021 (nhằm ngày 6.10 năm Tân Sửu). Anh nghẹn ngào cho biết: "Trước đó vài hôm, H. có nói con đau quá chắc con không chịu nổi. Gia đình vẫn cố gắng chạy chữa bằng mọi cách. Tới sáng 10.11 tôi còn đi mua thêm thuốc cho con, nhưng về cho bé uống thì bé ọc ra hết, đến tối là con đi. Cả mùa dịch, con đã kiên cường chống chọi với bệnh tật, dùng nhiều thuốc giảm đau. Từ nay, con không còn đau đớn gì nữa rồi".

Người bố tất tả chở bình ô xy cứu con đêm giãn cách xã hội - Ảnh: Thanh Niên Trước đó, ngày 26/7/2021, TP.HCM bắt đầu áp dụng quy định người dân không ra đường từ 18 - 6 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, buổi chiều cùng ngày, anh Vân phát hiện lượng oxy trong bình để dành cho con trai thở mỗi khi mệt đã sắp cạn. Anh gọi cho người cung cấp bình oxy như mọi khi, nhưng lần này họ không thể giao được do có quy định hạn chế tối đa ra đường sau 18 giờ. Dù biết ra đường vào thời điểm đó có thể bị phạt nhưng anh Vân vẫn đi vì sợ con trai không qua khỏi. Con trai biết anh đi mua oxy cũng đã khuyên: “Ba đi lỡ bị phạt thì sao. Thôi nếu khó quá, con thở hết chỗ oxy này rồi chết cũng được…”.

Anh Vân đã đi qua một quãng đường dài từ đường Phạm Văn Đồng sang trung tâm phân phối bình oxy ở đường Kênh Tân Hóa. Trên đường đi, khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, anh Lê Đình Vân đã trình bày hoàn cảnh gia đình có con trai bị u gan nguyên bào, cần thở oxy gấp. Anh tâm sự trên báo Pháp luật TP.HCM: “Qua các trạm, tôi xin đều được hỗ trợ cho qua, không ai làm khó. Đến trạm ở quận Tân Bình, gặp đoàn công tác, tôi tiếp tục trình bày hoàn cảnh của gia đình. Nghe xong, tổ công tác liền cho đi và còn tặng quà cho tôi. Nhờ sự linh động từ tổ tuần tra lưu động của Đội CSGT - TT Công an quận Tân Bình, tôi mới cung cấp kịp thời oxy cho con”. Rất nhiều người gửi lời chúc cho con trai của anh nhưng may mắn đã không mỉm cười - Ảnh: Thanh Niên Con trai của anh Vân là bé H., 14 tuổi. Em H. học giỏi nhưng chẳng may mắc phải căn bệnh quái ác. Em được điều trị từ tháng 4/2020 đến 12/2020 thì được xuất viện. Tuy nhiên, sau đó, căn bệnh có khối u di căn. Từ đó, gia đình tìm đủ cách níu kéo sự sống cho con trai. Câu chuyện của gia đình anh Vân khiến cộng đồng mạng thổn thức. Nhiều người kêu gọi ủng hộ gia đình, giúp cháu bé “chiến đấu” với căn bệnh quái ác. Thế nhưng, sau thời gian ngắn điều trị, bé H. đã không qua khỏi.

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