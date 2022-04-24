Khởi tố 5 bị can vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể sau cuộc nhậu ở Sơn La

Xã hội 24/04/2022 13:41

Các bị can trong vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 9 sau cuộc nhậu đều dưới 18 tuổi, có người chưa đủ 16 tuổi.

Theo Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, ngày 24/4, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 người liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể tại xã Chiềng Khoang.

Trong đó, 4 người bị khởi tố tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, một người bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm. Một người khác cũng liên quan đến vụ án tuy nhiên người này chưa đủ 16 tuổi, đồng thời hành vi không đủ căn cứ cấu thành tội phạm nên không bị khởi tố.

"Các bị can đều chưa đủ 18 tuổi, có người chưa đủ 16 tuổi. Tại cơ quan điều tra, 5 bị can đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội" - lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai thông tin.

Xác minh sơ bộ cho thấy nhóm này là bạn bè quen biết với bị hại. Trước khi xảy ra vụ việc, cả nhóm có uống rượu với nhau. Hiện cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân đi giám định pháp y để củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 5 bị can vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể sau cuộc nhậu ở Sơn La - Ảnh 1
Đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội về việc một nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu ở xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La - Ảnh: Cắt từ clip

Như Dân Việt đưa tin trước đó, khoảng cuối tháng 3/2022, một nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu xảy ra trên địa bàn xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội bỗng phát tán đoạn ghi lại cảnh 5 đối tượng có hành vi hiếp dâm một nữ sinh.

Đến ngày 14/4, khi gia đình bị hại phát hiện đã trình báo lên Công an huyện Quỳnh Nhai, tố giác về hành vi hiếp dâm. Theo xác định sơ bộ thì có hành vi giao cấu, nhóm đối tượng là bạn bè quen biết với bị hại, trước khi xảy ra vụ việc có uống rượu với nhau. Sau đó, cơ quan Công an huyện tạm giữ 6 đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra. 

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Thấy bé gái làm cùng công ty đến phòng trọ chơi, nhóm đối tượng đã thay phiên nhau hiếp dâm.

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