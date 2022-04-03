Vụ bé gái 13 tuổi bị người yêu và 3 đồng nghiệp hiếp dâm ở Bắc Giang: Làm rõ dấu hiệu sử dụng lao động trẻ em

Xã hội 03/04/2022 14:51

Thấy bé gái làm cùng công ty đến phòng trọ chơi, nhóm đối tượng đã thay phiên nhau hiếp dâm.

Theo báo Tiền Phong đưa tin liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi bị 4 thanh niên hiếp dâm tại phòng trọ, một thông tin mới đáng chú ý trong vụ án là 4 công nhân hiếp dâm bé gái đều còn rất trẻ, chỉ từ 16 đến 19 tuổi. Còn bé gái bị hiếp dâm chỉ mới 13 tuổi, chưa đủ tuổi lao động tối thiểu. Trong khi đó, cả 4 bị can và bị hại đều được công an thông báo là công nhân của công ty Công ty TNHH TK Tech Vina tại Việt Yên.

Đại diện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang cho hay, ngay sau nhận tin về vụ án, Sở đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang ưu tiên điều tra vụ án này nhằm làm rõ hành vi xâm hại trẻ em nghiêm trọng này và làm rõ dấu hiệu sử dụng lao động trẻ em.

"Qua kiểm tra sơ bộ chúng tôi nhận thấy có việc sử dụng lao động trẻ em ở các doanh nghiệp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng có trường hợp các cháu chưa đủ tuổi mượn chứng minh nhân dân, thẻ căn cước của anh chị, người thân để đi làm. Hiện nay, ngoài vụ việc này, chúng tôi đang tiến hành rà soát các doanh nghiệp để xử lý việc sử dụng lao động chưa đủ tuổi" - đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho hay.

Vụ bé gái 13 tuổi bị người yêu và 3 đồng nghiệp hiếp dâm ở Bắc Giang: Làm rõ dấu hiệu sử dụng lao động trẻ em - Ảnh 1
4 đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi - Ảnh: báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin của báo Giao thông, chiều 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 142, Bộ Luật hình sự đối với 4 đối tượng gồm: Vàng Mí Tủa (SN 2006), Giàng Mí Sử (SN 2005), cùng HKTT tại thôn Xín Chỉ 1, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang; Sùng Mí Po (SN 2003, trú tại thôn Sảng Pả 2, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) và Dương Đan Huy (SN 2006, trú tại thôn Lân Quang, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Các đối tượng trên đều là công nhân Công ty TNHH TK Tech Vina và đang tạm trú tại tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc: Chiều 13/3, cháu N.T.T (SN 2009, trú tại huyện Việt Yên) là công nhân Công ty TNHH TK Tech Vina bị một nhóm đối tượng hiếp dâm tại phòng trọ ở tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang cùng Công an huyện Việt Yên phối hợp tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ khẩn cấp đối với nhóm đối tượng trên.

Quá trình điều tra xác định: 4 đối tượng đều là công nhân làm cùng công ty và có quen biết với cháu N.T.T. Trong đó, Dương Đan Huy đang có quan hệ tình cảm với N.T.T.

Tối 12/3, Huy đã có hành vi hiếp dâm cháu N.T.T. tại phòng trọ của Huy ở tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Đến chiều 13/3, cháu T. sang chơi tại phòng trọ của Vàng Mí Tủa. Tại đây, các đối tượng Vàng Mí Tủa, Giàng Mí Sử và Sùng Mí Po tiếp tục có hành vi hiếp dâm cháu N.T.T.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bé gái 13 tuổi ở Bắc Giang bị người yêu và 3 đồng nghiệp cưỡng hiếp

Bé gái 13 tuổi ở Bắc Giang bị người yêu và 3 đồng nghiệp cưỡng hiếp

Bé gái N.T.T. (SN 2009, trú huyện Việt Yên) hiện đang đi làm công nhân, bị người yêu cùng nhóm bạn giở trò đồi bại trong căn phòng trọ.

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