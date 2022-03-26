Bé gái 13 tuổi ở Bắc Giang bị người yêu và 3 đồng nghiệp cưỡng hiếp

Xã hội 26/03/2022 09:13

Bé gái N.T.T. (SN 2009, trú huyện Việt Yên) hiện đang đi làm công nhân, bị người yêu cùng nhóm bạn giở trò đồi bại trong căn phòng trọ.

Theo Dân trí đưa tin, ngày 25/3 Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Phòng cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" đối với Vàng Mí Tủa (SN 2006 ) và Giàng Mí Sử (SN 2005, cùng tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

Sùng Mí Po (SN 2003, trú huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) và Dương Đan Huy (SN 2006, trú huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cũng bị khởi tố cùng tội danh trên. Các nghi phạm đều là công nhân Công ty TNHH TK Tech Vina, đang tạm trú tại tổ dân phố Kiểu (thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Bé gái 13 tuổi ở Bắc Giang bị người yêu và 3 đồng nghiệp cưỡng hiếp - Ảnh 1
Các đối tượng Vàng Mí Tủa, Giàng Mí Sử, Sùng Mí Po và Dương Đan Huy tại cơ quan công an - Ảnh: Dân Việt

Dẫn tin từ Vietnamnet, tối ngày 12/3, tại phòng trọ của Huy ở tổ dân phố Kiểu (thị trấn Bích Động), Huy đã có hành vi hiếp dâm T. Đến chiều ngày 13/3, N.T.T sang chơi tại phòng trọ của Vàng Mí Tủa. Tại đây các đối tượng Tủa, Sử và Po tiếp tục có hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Qua quá trình điều tra xác định, 4 đối tượng có quen biết với nạn nhân. Trong đó, Dương Đan Huy đang có quan hệ tình cảm với bé T.

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