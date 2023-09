Trước nghi vấn xâm hại tình dục cháu họ, Nguyễn Thanh S. bị Công an TP. Thái Bình bắt giữ khẩn cấp để điều tra.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 1/4, Công an TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 1971, trú tại xã Vũ Chính, TP. Thái Bình) để điều tra hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin của báo Giao thông, nạn nhân được xác định là T. (10 tuổi, đang học lớp 4), trú tại thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, TP. Thái Bình.

Trước đó, theo nội dung đơn trình báo của mẹ bé T., chiều ngày 19/3, bé T. và các bạn đang chơi ở nhà thì ông S. đi xe máy điện đến, thời điểm này không có người lớn ở nhà. Lúc này, ông S. bảo các cháu có lấy vỏ nhựa bán đồng nát thì lên xe ông đèo về trang trại nơi ông làm việc để lấy. Nghe vậy, bé T. theo ông lên xe. Đến ngày 29/3, bé gái bị đau vùng kín nên nói với mẹ. Qua gặng hỏi, T. kể lại sự việc bị ông S. xâm hại.

Đối tương S. tại cơ quan công an - Ảnh: báo Người Lao động

Ông Đỗ Trọng Chỉnh - Trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội TP. Thái Bình cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo ban đầu của UBND xã Vũ Chính về vụ việc. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Vũ Chính đã báo cáo sự việc lên Công an TP. Thái Bình điều tra theo thẩm quyền. Ngay trong đêm, công an đã mời đối tượng lên trụ sở làm việc.

Ngày 30/3, UBND TP. Thái Bình cũng có văn bản gửi UBND xã Vũ Chính, các ban ngành liên quan phối với Công an TP. Thái Bình khẩn trương điều tra và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp, đảm bảo an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại.

