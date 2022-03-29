Vụ vợ cắt 'của quý' của chồng tại Sơn La: Người đàn ông giở trò đồi bại có thể chịu phạt tù từ 7 đến 15 năm

Xã hội 29/03/2022 11:12

Không những bị thương nặng sau khi bị vợ cắt đi "của quý", gã đàn ông này còn phải chịu phạt vì những hành động đồi bại của mình đối với đứa con gái riêng của vợ.

VnExpress đưa tin, vào ngày 28/3 vừa qua, người đàn ông trong vụ việc vợ cắt "của quý" của chồng tại Sơn La - Nguyễn Văn Hoan, 29 tuổi đã bị bắt giam để điều tra tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo Khoản 2, Điều 144 Bộ luật Hình sự.

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Nguyễn Văn Hoan tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Sơn La

Được biết, Hoan đã dụ dỗ con gái riêng của vợ gửi ảnh nhạy cảm cho mình thông qua một tài khoản giả trên MXH rồi dùng những bức ảnh đó để ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục nhiều lần. Sự việc chỉ được phát hiện vào chiều ngày 19/3 vừa qua khi người vợ xem lại camera an ninh. Đêm cùng ngày, khi Hoan đang ngủ, người vợ này đã dùng dao cắt đi "của quý" của hắn ta, Hoan sau đó được đưa đi cấp cứu và sức khỏe đã ổn định trở lại.

Trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (đoàn luật sư TP.Hà Nội) đã đánh giá rằng việc cơ quan điều tra bắt giam và khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Hoan là hoàn toàn có căn cứ nếu dựa trên đơn tố cáo của người vợ và các chứng cứ, bao gồm cả các video mà đội điều tra đã thu thập được.

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Căn nhà nơi vụ việc xảy ra - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Ngoài ra, dựa trên thông tin từ phía cơ quan chức năng, hành vi lập tài khoản Facebook ảo, lừa gạt cháu bé gửi ảnh nhạy cảm rồi dùng để cưỡng dâm nạn nhân của Hoan là vô cùng đồi bại và vi phạm nghiêm trọng pháp luật, đạo đức xã hội. Không những vậy, nạn nhân của vụ việc này lại là con riêng của vợ thủ phạm nên khi phát hiện ra hành vi đồi bại này, người vợ đã bị kích động nặng nề nên mới xảy đến sự việc cắt "của quý" của đối tượng ngay trong đêm.

Về hình phạt dành cho gã đàn ông đã cưỡng dâm con riêng của vợ, tùy theo mức độ của sự việc mà sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 144 về Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cụ thể, với hành vi cưỡng dâm người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi từ 2 lần trở lên, đối tượng sẽ phải chịu án phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Bóc trần 'thủ đoạn' của người chồng trong vụ 'vợ cắt của quý' ở Sơn La: Lập nick 'ẢO' gạ gẫm nạn nhân, đòi xem ảnh nhạy cảm để 'chứng minh tình yêu'

Bóc trần 'thủ đoạn' của người chồng trong vụ 'vợ cắt của quý' ở Sơn La: Lập nick 'ẢO' gạ gẫm nạn nhân, đòi xem ảnh nhạy cảm để 'chứng minh tình yêu'

Liên quan đến vụ vợ cắt của quý của chồng ở Sơn La, theo điều tra, trong quá trình tán tỉnh, cửa cẩm nạn nhân, Hoan đã liên tục yêu cầu con riêng của vợ phải chụp hình ảnh và quay video một số bộ phần nhạy cảm như một cách để khẳng định tình yêu.

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