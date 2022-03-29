VnExpress đưa tin, vào ngày 28/3 vừa qua, người đàn ông trong vụ việc vợ cắt "của quý" của chồng tại Sơn La - Nguyễn Văn Hoan, 29 tuổi đã bị bắt giam để điều tra tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo Khoản 2, Điều 144 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Hoan tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Sơn La

Được biết, Hoan đã dụ dỗ con gái riêng của vợ gửi ảnh nhạy cảm cho mình thông qua một tài khoản giả trên MXH rồi dùng những bức ảnh đó để ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục nhiều lần. Sự việc chỉ được phát hiện vào chiều ngày 19/3 vừa qua khi người vợ xem lại camera an ninh. Đêm cùng ngày, khi Hoan đang ngủ, người vợ này đã dùng dao cắt đi "của quý" của hắn ta, Hoan sau đó được đưa đi cấp cứu và sức khỏe đã ổn định trở lại.