Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị vợ cắt "của quý", tối ngày 28/3, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - người đứng ra hỗ trợ pháp lý miễn phí cho chị Hà Thị N. (36 tuổi) thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoan (1993) về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm d, khoản 2, Điều 144 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoan (áo đen) tại cơ quan công an (Ảnh: FB luật sư Nguyễn Anh Thơm)

Luật sư Thơm thông tin đối tượng Nguyễn Văn Hoan đã có hành vi nhiều lần cưỡng dâm cháu H.T.R.L, sinh năm 2007, là con riêng của chị Hà Thị N. (vợ của Hoan) trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến ngày 19/3/2022.