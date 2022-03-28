Chính thức: Khởi tố, bắt giam người đàn ông bị vợ cắt "của quý" vì cưỡng dâm con riêng của vợ

Xã hội 28/03/2022 21:41

Người đàn ông bị vợ cắt "của quý" được cơ quan chức năng xác định có hành vi đồi bại, cưỡng hiếp con gái riêng của vợ. Đối tượng hiện đã chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị vợ cắt "của quý", tối ngày 28/3, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - người đứng ra hỗ trợ pháp lý miễn phí cho chị Hà Thị N. (36 tuổi) thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoan (1993) về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm d, khoản 2, Điều 144 Bộ luật hình sự.

Chính thức: Khởi tố, bắt giam người đàn ông bị vợ cắt 'của quý' vì cưỡng dâm con riêng của vợ - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Hoan (áo đen) tại cơ quan công an (Ảnh: FB luật sư Nguyễn Anh Thơm)

Luật sư Thơm thông tin đối tượng Nguyễn Văn Hoan đã có hành vi nhiều lần cưỡng dâm cháu H.T.R.L, sinh năm 2007, là con riêng của chị Hà Thị N. (vợ của Hoan) trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến ngày 19/3/2022.

Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, chị N. cho biết do thường xuyên bị mất tiền nên đã lắp camera ở đầu giường ngủ. Trưa ngày 19/3/2022 chị N. về nhà để lấy thẻ nhớ trong camera ra xem thì bàng hoàng phát hiện video cảnh chồng là Nguyễn Văn Hoan có hành vi xâm hại con gái tại giường ngủ của mình.

Chính thức: Khởi tố, bắt giam người đàn ông bị vợ cắt 'của quý' vì cưỡng dâm con riêng của vợ - Ảnh 2
Căn nhà của chị N. - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Dân trí)

Chị N. cho biết mặc dù sự việc đã diễn ra từ lâu nhưng con gái không dám kể với chị N. vì bị Hoan đe dọa "nếu kể tao sẽ giết cả mày lẫn mẹ mày". Theo chị N., khi thực hiện hành vi đồi bại, Hoan còn dùng điện thoại để quay lại những clip đó với con gái riêng của chị.

Do quá uất ức, đến đêm ngày 19/3, chị N đã dùng dao cắt “của quý” của chồng, sau đó đến cơ quan công an tự thú. Còn đối tượng Nguyễn Văn Hoan được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

Từ những chứng cứ thu thập được, Công an huyện Yên Châu đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Hoan. Ngay sau khi đối tượng ổn định sức khỏe và xuất viện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu đã thi hành lệnh bắt đối với đối tượng Hoan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

 

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