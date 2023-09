Vừa qua, vụ vợ "cắt của quý của chồng tại Sơn La nghi do xâm hại con riêng" nhận nhiều sự chú ý. Nhiều ý kiến tranh cãi về việc người vợ có phải bị xử lý hình sự hay không? Liên quan đến câu hỏi này, trao đổi với Vietnamnet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi của chị N. là cố ý gây thương tích.

Trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, luật sư Bùi Phan Anh cũng nhận định thêm rằng: Để để xác định người phạm tội có bị kích động mạnh về tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị hại gây ra phải căn cứ vào các yếu tố:

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy, người đàn ông này đã có hành vi xâm hại tình dục đối với con riêng của vợ dẫn đến hậu quả người vợ thực hiện hành vi cắt dương vật của người chồng, đây sẽ được xác định là tình tiết phạm tội do tinh thần bị kích động mạnh. Khi đó, người vợ sẽ được áp dụng tình tiết là người phạm tội có lỗi một phần nên sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

- Thứ nhất, phải có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của bị hại.

- Thứ hai, hành vi trái pháp luật của bị hại phải là hành vi đối với người phạm tội hoặc đối với người thân của người đó.

- Thứ ba, hành vi trái pháp luật của người bị hại phải là nguyên nhân làm cho người phạm tội bị kích động mạnh về tinh thần.

Đối chiếu vào vụ án này, người bố dượng đã có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng khi thực hiện hành vi đồi bại với chính con gái riêng của vợ. Luật sư Phan Anh phân tích: "Qua lời kể của con gái kể cho chị H. đã biết hành vi này diễn ra trong thời gian dài từ tháng 08/2020 đến nay nhưng đến ngày 19/3/2022 chị vợ đã trực tiếp chứng kiến qua camera mặc dù đã giữ bình tĩnh, tự kiềm chế để ngày hôm sau lên trình báo với công an nhưng khi tối muộn chị về nhà thì thấy bị hại đang trong tình trạng không mặc quần áo, lại nằm đối diện với giường của ba đứa con chị đã nghĩ ngay đến việc đối tượng vừa thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình xong, khiến cho chị không thể kiềm chế được nữa mà thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Từ những căn cứ trên, chị H có thể bị xem xét về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Tuy nhiên, theo quy định của Điều 135 Bộ luật hình sự để bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh này thì tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại phải từ 31% đến 60%, và khoản 1 Điều 135 này sẽ được khởi tố theo yêu cầu của bị hại" - luật sư Bùi Phan Anh cho hay.

Do đó nếu tỷ lệ thương tích của người bố dượng dưới 31% hoặc từ 31% đến 60% nhưng người bố dượng không có yêu cầu khởi tố thì chị vợ sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự với tội danh cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Đối với người bố dượng đã thực hiện hành vi đồi bại với con gái riêng của vợ trong một thời gian dài thì có thể bị xem xét về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" hoặc tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, trước đó, sáng 22/3, Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Hà Thị N. (36 tuổi, ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) để điều tra việc người này dùng dao cắt "của quý" của chồng lúc nửa đêm 20/3.

Công an huyện Yên Châu cũng đang làm rõ thông tin chị N. "tố" chồng là anh Nguyễn Văn H. (29 tuổi) đã có những hành vi xâm hại con gái riêng 15 tuổi của chị. Đồng thời, cơ quan công an cũng thu giữ chiếc camera giấu kín do chị N. đặt tại phòng ngủ để phục vụ điều tra.