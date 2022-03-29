Liên quan đến vụ án vợ cắt "của quý" của chồng tại Sơn La, hiện Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm D, khoản 2, Điều 144 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, vào khoảng tháng 8/2020, Hoan đã tạo một tài khoản trên Facebook với nickname "Hoàng Long" để gạ gẫm cháu L - con gái riêng của chị N. Mục đích không gì khác là để có thể quan hệ với cháu L.

Trong quá trình tán tỉnh, cửa cẩm cháu L, Hoan đã liên tục yêu cầu con riêng của vợ phải chụp hình ảnh và quay video một số bộ phần nhạy cảm như một cách để khẳng định tình yêu. Tất cả đều thông qua tài khoản có nickname "Hoàng Long".

Sau khi có được điều mình cần, Hoan sử dụng facebook chính của mình để gửi ảnh và video nhạy cảm đến tài khoản facebook của L. rồi dọa sẽ đăng ảnh và video của cháu lên mạng xã hội để ép buộc L. phải cho quan hệ tình dục.

Đường dẫn vào căn nhà của chị N - Ảnh: VOV

Ở độ tuổi còn quá nhỏ và chưa có ý thức để bảo vệ bản thân một cách đúng đắn nhất. Đi kèm với đó là sự lo sợ những hình ảnh, video của mình sẽ bị phát tán ra ngoài nên bé L đã đồng ý cho Hoan thực hiện hành vi đồi bại của mình. Bắt đầu từ ngày 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022.

Như đã đưa tin trước đó, VOV thông tin, trước khi phát giác vụ việc, do nghi ngờ bị mất tiền trong nhà nên chị N. đã bí mật lắp camera trên cao đầu giường ngủ. Nhưng khi xem lại các đoạn video trong camera thì chị hoàn toàn bị sốc, khi chứng kiến những cảnh chồng mình cưỡng ép, dùng vũ lực bắt con gái riêng của chị (sinh năm 2007) quan hệ tình dục.

Với thân là một người mẹ và phải chứng kiến cảnh đứa con mình đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương đến như vậy, nên sau khi đi nhậu về cùng với bạn về chị N đã quyết định cắt đi "của quý" của Hoan.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.