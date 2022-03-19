Theo cáo trạng, chị H. (35 tuổi), ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đi làm thuê ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong nên quen biết vợ chồng Nguyễn Quốc Lâm, Tôn Thị Mai ở thị trấn Liên Hương. Do hoàn cảnh khó khăn, chị H. phải ngủ ở vỉa hè, hành lang nên thỉnh thoảng có mang con gái là bé V. (sinh tháng 2/2019) gửi ngủ nhờ ở nhà vợ chồng Lâm.

Theo Vietnamplus đưa tin, ngày 18/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quốc Lâm về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quốc Lâm 20 năm tù giam. Đồng thời, xét xử Lìu Gia Siêu (36 tuổi) về tội che giấu tội phạm. Được biết, phiên tòa được xử kín vì đây là vụ án từng gây bức xúc dư luận Bình Thuận bởi hành động vô cùng tàn nhẫn của thủ phạm, kẻ từng có tiền án về tội hiếp dâm .

Cùng thời điểm, chị H. đến đón con và nghe tiếng khóc của bé V. nên xô cửa xông vào và ngã khụy khi thấy cảnh tượng của con gái nhỏ. Sau đó, chị H. tức tốc ôm con đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sỹ xác định bé V. bị xâm hại rất nghiêm trọng nên chị đến cơ quan Công an tố cáo.

Tối 16/4/2021, chị H. ôm con đến gửi vợ Lâm xin cho ngủ nhờ dưới nền nhà, còn chị H. đi ngủ ở hành lang Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong cách đó 500m. Đến 6 giờ ngày 17/4, Lâm thức dậy và thấy bé V. đang trên nền nhà thì hắn đã thực hiện hành vi đồi bại với bé V. Khi nghe tiếng bé V khóc thét, vợ Lâm thức dậy phát hiện và đẩy Lâm ra khỏi người cháu bé.

Sợ bị công an bắt, Nguyễn Quốc Lâm buộc vợ phải cùng mình đón xe khách đi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trốn và thuê phòng trọ nghỉ qua đêm. Đến sáng 18/4/2021, khi vợ Lâm thức dậy không thấy đối tượng nữa nên đón xe về lại Tuy Phong rồi đến Công an thị trấn Liên Hương trình báo toàn bộ sự việc.

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Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, được biết, Lâm bỏ trốn vào TP.HCM rồi liên lạc em rể là Lìu Gia Siêu (ngụ quận Bình Tân) giúp tìm chỗ ở và cho mượn tiền. Trưa 18/4/2021, Lâm hẹn gặp Siêu tại quán cà phê gần Bệnh viện Bình Tân nhờ tìm giúp chỗ ở nhưng do chiều hôm trước, Siêu được vợ cho biết Lâm đã phạm tội hiếp dâm trẻ em nên Siêu không giúp Lâm. Tuy nhiên, Siêu cũng không tố giác Lâm với cơ quan Công an.

Đến tối cùng ngày, Lâm tiếp tục hẹn gặp Siêu tại khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Tại đây, Siêu đã đưa cho Lâm 5 triệu đồng để Lâm tiêu xài trong thời gian bỏ trốn. Sau đó, Nguyễn Quốc Lâm bị Công an Bình Thuận bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. Thời điểm bị bắt, Công an phát hiện Lâm viết sẵn thư tuyệt mệnh và một số thuốc ngủ. Lâm khai đang chuẩn bị đi Phú Quốc để tìm cách sang Campuchia lẩn trốn. Sau đó, Lìu Gia Siêu cũng đến Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú về hành vi che giấu tội phạm.

Trước đó, năm 2013, Nguyễn Quốc Lâm bị Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phong xử phạt 18 tháng tù về tội hiếp dâm, đã chấp hành xong hình phạt tù. Lần phạm tội này, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quốc Lâm 20 năm tù giam theo Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị cáo Lìu Gia Siêu sau khi phạm tội đã đầu thú, thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định. Tòa đã tuyên phạt Siêu 6 tháng 4 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam và trả tự do tại phiên tòa.

Tôn Thị Mai biết việc Lâm giao cấu với cháu V, sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Quốc Lâm đã buộc Mai phải bỏ trốn cùng mình đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó, người này đã về Tuy Phong và đến cơ quan Công an tố giác hành vi phạm tội của Lâm. Xét thấy hành vi của vợ Lâm chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra không khởi tố.