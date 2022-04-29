Vụ tai nạn khiến 4 người trong một gia đình thương vong: Sức khỏe của các thành viên sống sót hiện thế nào?

Xã hội 29/04/2022 09:27

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 4 người trong một gia đình thương vong, hiện, tình hình sức khỏe của các nạn nhân sống sót nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) khiến 4 người trong 1 gia đình thương vong, tối ngày 28/4, theo Pháp luật và Bạn đọc, sức khỏe của 2 cháu bé đã ổn định và đã được chuyển về quê Phú Thọ.

 

Cụ thể, bé gái N.T.T (12 tuổi) và bé trai N.T.T (10 tuổi) bị nhiều vết thương. Trong đó bé gái chị bị thương ở đầu, còn bé trai em bị thương ở chân.

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2 cháu bé bị thương phần mềm, sức khỏe dần ổn định - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Mẹ của 2 cháu bé đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị tỉnh Nghệ An trong tình trạng bị đa chấn thương, gãy chân, gãy xương sườn...

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Hiện 2 cháu bé đã được chuyển về quê ở Phú Thọ. Người mẹ đang nguy kịch. - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, vào khoảng 12h30 ngày 28/4, một ụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thôn Tân Tiến, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An.

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 37H-006.xx, do tài xế L.A.L. (SN 1987, trú thành phố Vinh, Nghệ An) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm nêu trên, va chạm với ô tô con mang biển kiểm soát 30H-5981, lưu thông theo hướng ngược lại.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Cú va chạm mạnh khiến xe con bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên đường, xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu. Người đàn ông điều khiển xe con được xác định tử vong tại chỗ, một người phụ nữ mắc kẹt trong tình trạng nguy kịch. Còn có 2 trẻ nhỏ (chưa rõ danh tính) được người dân địa phương kịp thời cạy cửa đưa đi cấp cứu.

Được biết, cả 4 nạn nhân đều là thành viên cùng một gia đình, trong quá trình đi du lịch từ phía Bắc vào đến địa điểm trên thì xảy ra vụ tai nạn.

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Xe con bị hư hại nghiêm trọng sau tai nạn - Ảnh:Sức khỏe và Đời sống

Theo Sức khỏe và Đời sống, ông Trịnh Huy Toàn – Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người trong gia đình thương vong. Ông Toàn thông tin thêm, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do xe con nổ lốp dẫn đến mất lái lao sang phần đường ngược chiều.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc vừa được Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) tiết lộ.

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