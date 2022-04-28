Nam thanh niên ở TP.HCM gặp tai nạn thảm khốc khi đuổi theo cướp: Tử vong thương tâm, xe trượt dài 15m, va chạm tiếp với ô tô khác

Xã hội 28/04/2022 15:35

Đến rạng sáng ngày 28/4, lực lượng chức năng Công an quận 12 (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn chết người xảy ra trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12).

Theo nguồn tin từ Zing News, khuya 27/4, người dân sống trên đường Nguyễn Văn Quá phát hiện một nam thanh niên khoảng 20 tuổi lái xe máy truy hô cướp, đuổi theo một xe máy khác do hai người đàn ông cầm lái, hướng Trường Chinh về Chợ Cầu, quận 12.

Khi đến trước địa chỉ 539A Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận (quận 12), thanh niên này bị hai người đàn ông lái xe máy áp sát.

Vụ việc khiến xe máy của nam thanh niên va chạm nhẹ với xe máy khác của một học sinh chạy hướng ngược lại.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Zing News

Cũng theo nguồn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, sau va chạm với xe máy của học sinh, nam thanh niên lấy lái lại về phần đường bên phải đồng thời được cho là dùng nón bảo hiểm tấn công hai người nghi cướp giật thì xảy ra va chạm.

Do chạy xe ở tốc độ cao, nam thanh niên ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy của nạn nhân trượt dài một quãng khoảng 15 mét rồi va trúng một ô tô taxi công nghệ chạy hướng ngược lại.

Nhận tin báo, Công an quận 12 nhanh chóng có mặt. Tại nơi xảy ra tai nạn, có phần đuôi xe kèm biển số nghi là của xe nghi phạm cướp giật rơi ra khi va chạm.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy xét, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Liên quan đến vụ người đàn ông chết bí ẩn ở quận 4 TP.HCM, qua khám nghiệm, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết cho thấy nạn nhân rơi từ trên tầng cao.

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