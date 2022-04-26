Liên quan đến vụ người đàn ông chết bí ẩn ở quận 4 TP.HCM, qua khám nghiệm, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết cho thấy nạn nhân rơi từ trên tầng cao.

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong ở quận 4 TP.HCM, theo nguồn tin từ Zing News, công an quận 4 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường gần chung cư Tôn Thất Thuyết.

Danh tính người này được xác định là N.N.A.T. (47 tuổi, ngụ phường 6, quận 4). Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết cho thấy nạn nhân rơi từ trên tầng cao. Kết quả xác định ông T. bị vỡ xương sọ, cổ chân trái gãy lìa. Còn camera tại nhà nạn nhân ghi nhận lúc 21h30 ngày 25/4, ông T. chạy xe máy ra khỏi nhà sau đó quay về. Lúc 23h30, người này đi bộ ra khỏi nhà.

Hiện trường phát hiện thi thể - Ảnh: Thanh Niên

Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, rạng sáng ngày 26/4, người dân phát hiện một người nam ngoài 30 tuổi, nằm gục trong vũng máu trên đường số 29 (P.4, Q.4), nghi bị đâm. Kiểm tra thì thấy người này đã tử vong, người dân vội báo cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TP.HCM: Phát hiện thi thể người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè, có dấu hiệu bị sát hại Rạng sáng nay, tại TP.HCM đã phát hiện ra một thi thể của một người đàn ông bất thường trên vỉa hè tại đường số 29, quận 4 , có dấu hiệu bị sát hại khi xung quanh nạn nhân là những vết thương và vũng máu.

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