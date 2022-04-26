TP.HCM: Phát hiện thi thể người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè, có dấu hiệu bị sát hại

Xã hội 26/04/2022 14:47

Rạng sáng nay, tại TP.HCM đã phát hiện ra một thi thể của một người đàn ông bất thường trên vỉa hè tại đường số 29, quận 4 , có dấu hiệu bị sát hại khi xung quanh nạn nhân là những vết thương và vũng máu.

Theo thông tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc, ngày 26/4, Công an quận 4, TP.HCM đang điều tra vụ việc người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè, có dấu hiệu nghi ngờ bị sát hại.

TP.HCM: Phát hiện thi thể người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè, có dấu hiệu bị sát hại - Ảnh 1
Công an tiến hành phong tỏa hiện trường - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Vụ việc được nữ lao công phát hiện ra vào khoảng 3h sáng ngày 26/4, tại vỉa hè giao lộ đường Tân Vĩnh – đường số 29, phường 4, quận 4.

Được biết, ngay sau khi phát hiện thi thể của người đàn ông, nữ lao công đã kiểm tra tình trạng của nạn nhân và phát hiện trên người nạn nhân có một vài vết thương và xung quanh thi thể đều là máu. 

Dẫn theo nguồn tin từ Pháp Luật TP.HCM, nhận được tin tình báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp phong tỏa xung quanh gần thi thể nạn nhân, lấy lời khai, trích xuất hình ảnh các camera an ninh gần đó để điều tra. Một số tuyến đường lân cận được giăng dây để phục vụ khám nghiệm.

TP.HCM: Phát hiện thi thể người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè, có dấu hiệu bị sát hại - Ảnh 2
Thi thể nam thanh niên được phát hiện trên đường số 29 - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là anh NNAT (47 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM).

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. 

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Liên quan đến vụ 6 nữ sinh xuống đập tắm, 4 em không may trượt chân vào vùng nước sâu, trưa ngày 26/4, cơ quan chức năng địa phương thông báo đã tìm thi thấy thi thể cả 4 em.

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